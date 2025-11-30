Burun akıntısını hafife almayın! Bu belirti beyin sıvısı kaçağının göstergesi olabilir

"EN ÖNEMLİ RİSKİ MENENJİTE YOL AÇABİLİR"

Hiçbir şikayet yokken ya da burunda kaşıntı, geniz akıntısı, hapşırma gibi durumlar söz konusu değilken burundan şeffaf sıvı geliyorsa bu durumdan endişelenilmesi gerektiğine dikkati çeken Erdem, şöyle devam etti:

"Sadece başını her öne eğdiğinde şıpır şıpır, damla şeklinde bir sıvı geliyorsa ve tek taraflıysa mutlaka uyanık olmamız gerekiyor. Bunun dışında sümkürdüğümüz zaman şeffaf sıvı gelebilir. Bu gibi durumlarda böyle bir şeyden şüphelenmemek gerekiyor. Özellikle yeni geçirilmiş bir travma, burundan yeni geçirilmiş bir ameliyat öyküsü varsa dikkat etmek gerekir. Birden kilo alan kişilerde, kafa içi basıncının sebepsiz yere arttığı kişilerde de hiçbir sebep olmaksızın bunu görebiliyoruz."