Burun Ameliyatı Sonrası Ödem Söktürücü Yiyecekler - Burun Ameliyatından Sonra Yüzdeki Ödem En Hızlı Nasıl Atılır?

Burun ameliyatı sonrası ödem söktürücü yiyecekler arasında, bazı sebze ve meyveler bulunur. Bunlar sadece yüzdeki değil, vücuttaki ödem için de oldukça etkilidir. Yüzdeki en hassas bölgelerden biri olan burun derisi ve kıkırdakları, ameliyattan sonra şişmeye ve morarmaya başlar. Bazı hastalarda daha çabuk iyileşme görülürken, bazılarında ise bu daha uzun sürer. Burun ameliyatı sonrası yüzdeki ödem nasıl atılır öğrenilmesi bu bakımdan faydalıdır.

Burun Ameliyatı Sonrası Ödem Söktürücü Yiyecekler Neler?

Burundaki kemer, burun düşüklüğü, genişliği, dudak ile burun arasındaki açının anormalliği, burun kırılması, küçültme veya büyültme gibi nedenlerden dolayı cerrahi operasyonlara başvurulur. Burun ameliyatı, estetik bir görünüme kavuşmak veya sadece sağlık problemlerinden kurtulmak için yapılabilir. Yüzün asimetrik olması da bu sebepler arasında bulunur. Travma ve darbelere bağlı olarak gelişen deformasyonlardan kurtulmak için ameliyat tek çaredir. Burnu oluşturan deri ve kıkırdaklar oldukça hassas bir yapıya sahiptir. Bu yüzden, ameliyat sonrası burun, ağız ve göz çevresinde şişlik ve morluklar meydana gelir. Yüzde oluşan bu ödemden kısa sürede kurtulmak için aralıklarla buz uygulamak işe yarar. Ancak burundaki ödemlerin tamamen geçmesi 6 ay ile 1 yıl sürebilir. Ek olarak, aşağıdaki besinlerin düzenli olarak tüketilmesi faydalı olabilir.

Su

Süt-yoğurt

Yulaf

Ada çayı

Salatalık

Ananas

Maydanoz

Muz

Kayısı

Kivi

Kavun

Nar

Turp

Yeşil çay

Kiraz sapı çayı

Burun Ameliyatı Sonrası Ödem Kremi Nasıl Kullanılır?

Burna yapılan cerrahi operasyondan sonra oluşan ödemi en kısa sürede azaltmak için buz uygulamak, düzenli su içmek ve beslenmeye dikkat etmenin dışında krem ile sprey uygulamak da yararlı olabilir. Uzman doktor tarafından reçete edilen pomad veya krem, dikkatli bir şekilde her iki burun deliğine de yavaş hareketler ile uygulanmalıdır. Ayrıca aralıklarla deniz suyu spreyi sıkmak faydalı olur. Çünkü burundaki ödem, tıkanıklığa ve buna bağlı olarak nefes alıp vermekte zorlanmaya neden olabilir. Son olarak burun tıkanıklığı, ağızdan nefes alıp vermeye ve bu nedenle boğaz kuruluğuna yol açabilir. Bunların olmaması için ilaç tedavisine ve beslenme düzenine ekstra özen gösterilmesi tavsiye edilir.