Burun kanaması bu şekilde gerçekleşiyorsa dikkat! İlk müdahale için...

Burun kanaması her bireyin yaşayabileceği bir durum olmasına karşın altında yatan neden durumun ciddiyetini belirlemektedir. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Eda Tuna Yalçınozan, "Burun kanaması her insanın hayatı boyunca karşılaşabileceği bir durumdur ve genelde 2-10 yaş ile 50- 80 yaş arası daha fazla gözlenmektedir. Burun kanamasının pek çok sebebi olabilir. Bunları lokal ve sistemik olarak ikiye ayırmak mümkündür" dedi.

AA Giriş Tarihi: 14.03.2023 13:51 PAYLAŞ ABONE OL

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Eda Tuna Yalçınozan, burun kanamasının her insanın hayatı boyunca karşılaşabileceği bir durum olduğunu, genelde 2-10 yaş ile 50-80 yaş arası daha fazla gözlendiğini belirterek, burun kanamasının pek çok sebebi olabileceğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, her insanın hayatı boyunca pek çok kez karşılaştığı burun kanaması bazen basit sebeplerden kaynaklanırken, bazen de hafife alınmayacak hastalıkların belirtisi olabiliyor.

Endişeye neden olan burun kanamasının tekrarlanmaması içinse basit önlemler alınabiliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçınozan, burun kanaması hakkında bilgi verdi. Yalçınozan, "Burun kanaması her insanın hayatı boyunca karşılaşabileceği bir durumdur ve genelde 2-10 yaş ile 50-80 yaş arası daha fazla gözlenmektedir. Burun kanamasının pek çok sebebi olabilir. Bunları lokal ve sistemik olarak ikiye ayırmak mümkündür." ifadelerini kullandı. Burun karıştırmanın en sık kanama nedeni olduğunu ifade eden Yalçınozan, burun karıştırmanın burun ön kısmında yara ve kanamaya neden olduğunu, ani burun veya yüz travmalarının, kırıklara ve mukozal hasarlara neden olabilecekleri için burun kanaması ile sonuçlanabildiğini, burun kanamasının bir başka yaygın nedeninin ise enfeksiyon ve mukozal enflamasyon olduğunu aktardı.