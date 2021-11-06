C, D ve B12 vitaminin eksikliğine son derece dikkat!

D vitamini bağışıklığı koruyup geliştirir. D vitamini eksikliği olduğunda kemik erimesi, diyabet, kalp- damar hastalığı, hipoglisemi, kas güçsüzlüğü, yorgunluk ve ağrı olur. Her yaşta bireyin sağlığı için D vitamini seviyelerine baktırması ve uzman tavsiyesi ile D vitamini takviyesi alması gerekir.

C vitamini iyi bir antioksidan ve iyi bir enfeksiyon savardır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kuşburnu, domates, soğan, yeşilbiber, kırmızı biber maydanoz, tere, roka, brokoli, karnabahar, ıspanak, portakal, limon, mandalina, kivi gibi besinler en güçlü C vitamini kaynaklarıdır.