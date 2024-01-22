Çabuk yorulma karaciğerdeki o hastalığın belirtisi! Eğer nefes nefese kalıyorsanız...



Obezitenin tüm dünyada belirgin şekilde artarak önemli bir sağlık sorunu haline geldiğine dikkat çeken Doç. Dr. Makal, "Spordan uzak, hareketsiz yaşam şekli ve yüksek kalorili beslenme alışkanlığı obeziteyi ciddi bir sorun haline getirmiştir. Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi sağlığı bozacak şekilde vücutta aşırı miktarda yağ birikmesi olarak tanımlamış ve Vücut Kitle İndeksine (VKİ) göre sınıflandırmıştır. VKİ, kişinin boy ve kilosu arasındaki özel bir orantıya göre hesaplanır. Vücut kitle indeksi (VKİ) 30 kg/m2 ve üzerinde olan bireyler obez olarak tanımlamaktadır" diye konuştu.