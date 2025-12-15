Cam pipetler sandığınız kadar sağlıklı olmayabilir!

Erişkin Acil Kliniğinden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Tezel, cam pipetler başta olmak üzere cam ürünlerin, yanlış kullanım ya da çeşitli kazalar sonucu kırılarak ağız ve sindirim sisteminde ciddi yaralanmalara yol açabileceğini söyledi.

Tezel, oluşan kırıkların her zaman gözle fark edilebilecek düzeyde olmadığını, bazı durumlarda mikro çatlakların oluşabildiğini ifade etti.

Kırılma riskinin, cam materyalin üretim aşamasında kullanılan maddelere göre değişebildiğine dikkati çeken Tezel, "Özellikle küçük çocuklarda plastik pipetlerden kalma çiğneme alışkanlığı vardır. Bu çiğneme hareketi ile cam pipetler kırılabilir. Aynı zamanda camın kendi doğası nedeniyle ani sıcak ve soğuk değişimde örneğin, bulaşık makinesinde yıkadığımızda çok sıcak bir ortamdan alıp bir anda soğuk bir materyale koyduğumuzda çatlama riski oldukça yüksektir." dedi.

Tezel, cam ürünün ağızla teması halinde dişlerin sert yapısıyla mevcut kırıkların belirginleşebileceğine işaret ederek, "Kırığın ağız içindeki en büyük problemi, yumuşak doku dediğimiz damağımız, dilimiz ve arka bölgeler, yaralanmaya çok müsait bölgelerdir. Dolayısıyla en ufak kırıkta bile cam, jilet gibi bir keskinliğe sebep olduğu için yumuşak dokulara zarar verir. En kötü senaryomuz da kırılan cam parçasının yutulmasıdır. Yutmayla beraber cam parçası önce yemek borusuna, eğer saplanmazsa mideye iner, mideden de geçip bağırsaklara kadar ilerleyebilir." uyarısında bulundu.