Çay bardağını bile tutmakta zorlanıyorsanız dikkat! Vücudunuz alarm veriyor olabilir





"SPOR DEĞİL, YANLIŞ TEKNİK TENİSÇİ DİRSEĞİNİ TETİKLEYEBİLİR"

Tenisçi dirseğinin yalnızca spor yapanlara özgü bir sorun olmadığını hatırlatan Prof. Dr. Serin, "El gücünün yoğun kullanıldığı işler, uzun süreli ve tekrarlayan hareketler, günde bir saatten fazla aynı el-bilek aktivitesinin yapılması tenisçi dirseği riskini artırıyor. Sigara kullanımı ve bazı hastalarda uzun süreli kortizon kullanımı da tendon dokusunun iyileşme kapasitesini olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle raket sporlarında yanlış teknik, uzun süreli ve sık oyun, raketin sap uzunluğu ve ağırlığının kişiye uygun olmaması dirseğe binen yükü artırarak sorunu tetikleyebiliyor. Raket sporlarının yanı sıra okçuluk, kriket, eskrim, golf ve dağcılık gibi branşları da lateral epikondilit ile ilişkili" ifadelerini kullandı.

Tenisçi dirseğinde en sık görülen belirtinin dirseğin dış kısmında hissedilen ağrı olduğunu anlatan Serin, "Başlangıçta yalnızca zorlayıcı hareketlerle ortaya çıkan bu ağrı, zamanla kavrama gücünde azalma, el bileğini kullanmakta zorlanma ve ileri evrelerde dirsek hareketlerinde kısıtlılıkla kendini gösterebilir" ifadelerini kullandı.