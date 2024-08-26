Çayı böyle tüketmek kalbi koruyor! İçerisine 1 adet ekleyin...

'SARIMSAK VE ZENCEFİL KALP SAĞLIĞINI KORUYABİLİR'

Bazı diyet alışkanlıklarının ve yaşam tarzı değişikliklerinin özellikle halk arasında pek bilinmediğini, fakat bu faktörlerin ve alışkanlıkların kalp sağlığı açısından faydalı olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Başar, şu bilgileri paylaştı:

"Örneğin; bağışıklığı güçlendirici gıdalar (sarımsak, zencefil ve zerdeçal gibi) aynı zamanda anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve bu da kalp sağlığını koruyabilir. Kakule, kalp sağlığını destekleyen antioksidan özelliklere sahip bir baharattır. Kakule çayı tüketmek, kan basıncını düşürmeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Yüksek tansiyon problemi olmayan kişilerde fermente gıdalar, kırmızı pancar suyu ve turşu suyu, probiyotikler açısından zengindir ve bu da bağırsak sağlığını iyileştirir."