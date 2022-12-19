Çayı bu şekilde içmek ölüme sebebiyet veriyor! Kendinizi korumak için…

İçimizi ısıtan ve soğuk havalarda sık sık tükettiğimiz çorba, mükemmel bir kış yemeğidir. Hem doyurucu hem de sağlıklı bu yiyecek tavuk veya kremalı mantarla daha güzel olabilir. Ek olarak kışın vazgeçilmezi çay ve kahve de özellikle sıcaklıkların düşmesiyle daha sık tüketilir. Ancak bunları tüketmeden önce bir süre beklemeniz önerilir. Uzmanlar, yiyecek ve içecekleri çok sıcak tüketmenin, yemek borusu kanseri riskini artırabileceği konusunda uyarıyor.

Giriş Tarihi: 19.12.2022 13:12 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 13:17 PAYLAŞ ABONE OL

Dr Deborah Lee, "Sıcak içecekleri veya çorba gibi sıcak yiyecekleri yemeden önce soğumaya bırakmak sağlığınız için büyük önem taşıyor" dedi.

Havaların soğumasıyla birlikte birçok kişi sıcak içecek ve yiyeceklere yöneliyor. Uzmanlara göre, en sevdiğiniz çorbayı içmek açlık ve üşüme olmak üzere iki soruna mükemmel bir çözüm gibi görünse de, tükettiklerinizin sıcaklığına dikkat etmelisiniz. Dr. Deborah Lee, kışın daha yüksek sıcaklıklarda yiyecek ve içecek tüketmenin yemek borunuza zararverebileceği konusunda uyardı. Dr Lee şunları söyledi: "Yüksek sıcaklıkta yemek yemenin veya içmenin yemek borusu kanseri riskini artırıp artırmadığı hala belirsiz. Çalışmalar çelişkili sonuçlar verdi.