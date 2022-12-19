Çayı bu şekilde içmek ölüme sebebiyet veriyor! Kendinizi korumak için…

Dr Deborah Lee, "Sıcak içecekleri veya çorba gibi sıcak yiyecekleri yemeden önce soğumaya bırakmak sağlığınız için büyük önem taşıyor" dedi.
Havaların soğumasıyla birlikte birçok kişi sıcak içecek ve yiyeceklere yöneliyor. Uzmanlara göre, en sevdiğiniz çorbayı içmek açlık ve üşüme olmak üzere iki soruna mükemmel bir çözüm gibi görünse de, tükettiklerinizin sıcaklığına dikkat etmelisiniz. Dr. Deborah Lee, kışın daha yüksek sıcaklıklarda yiyecek ve içecek tüketmenin yemek borunuza zararverebileceği konusunda uyardı. Dr Lee şunları söyledi: "Yüksek sıcaklıkta yemek yemenin veya içmenin yemek borusu kanseri riskini artırıp artırmadığı hala belirsiz. Çalışmalar çelişkili sonuçlar verdi.
"Bununla birlikte yüksek sıcaklıkta yiyecek ve içecek yemek veya içmek yemek borusunda iltihaplanma ile birlikte yanmalara ve haşlanmalara neden olabilir. Bu alışkanlık uzun yıllar boyunca tekrarlanırsa, kanser hücrelerinin üretimine yol açabilir. Sıcak çorba ve yemek borusu kanseri riskleri hakkında herhangi bir çalışma yok. Ancak sıcak çorbanın da sıcak içeceklerle benzer bir sonuca yol açması muhtemelendir. Bu noktada önemli olan maddenin kendisinden çok sıcaklıktır."
ARAŞTIRMA SONUÇLARI
Araştırmalarda sıcak çorbalar incelenmemiş olsa da, sıcak içecekleri bu ölümcül durumla ilişkilendiren çeşitli makaleler bulunuyor. Örneğin, Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan araştırma , sıcak içeceklerin yemek borusu kanseri riskinizi neredeyse üç katına çıkarabileceği konusunda uyarıyor. 500.000'den fazla yetişkine bakıldığında, çalışma kahve ve çay içme olasılığı daha yüksek olan insanlara odaklanıldığı görülmekte.
Çalışmanın, daha fazla araştırmayla desteklenmesi gerekli olmakla birlikte, kahve tüketiminin özofagus kanseri riskiyle nedensel olarak ilişkili olduğu ve bunun sıcaklık etkisiyle ilgili olduğunu bildiren bazı kanıtlar olduğu sonucuna varmıştır.
Dr Lee, bu bağlantıya bakarak başka bir çalışmayı örnek gösterdi. " 10 yıl boyunca takip edilen Japon çayı içenlerle ilgili 2019 ileriye dönük bir çalışmada, günde 700 ml veya 60 dereceden fazla ve daha çok sıcak çay içenlerde, günde 700 ml'den az ve 60 dereceden düşük sıcaklıkta çenlere kıyasla kansere neden olan skuamöz hücreli özofagus riski gelişme riski yüzde 90 daha fazlaydi" dedi.
"Sigara içme ve çevre kirliliğine maruz kalma durumların daha yüksek olduğu Asya'da skuamöz hücreli özofagus kanserinin daha yaygın olduğu unutulmamalıdır. Sigara gibi risk faktörleri de sizi özofagus kanseri geliştirmeye daha yatkın hale getirebilir."
Doktor Lee, "Birleşik Krallık ve Avrupa'da, farklı bir yemek borusu kanseri türü olan adenokarsinom daha yaygın ve sıcak içecekler ile yemek borusu adenokarsinomu arasındaki bağlantı biraz daha az belirgindir" dedi.
KENDİNİZİ NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?
Gastroenterologlara göre, 60derece veya üzerindeki sıcaklıklarda yiyecek veya sıvı yememeli veya içmemelisiniz. Dr Lee şunları ekledi: "Suyun 100 derecede kaynadığını düşündüğünüzde, bu, kaynayan suyun sıcaklığının neredeyse yarısıdır ve gerçekten oldukça ılıktır.
"Sıcak içecekleri veya çorba gibi sıcak yiyecekleri yemeden önce soğumaya bırakmak daha mantıklı olacaktır. Kaynayan suyun 100 dereceden 80 dereceye düşmesi yaklaşık üç dakika sürer."
"Sıcak içecekleri veya sıcak çorbayı tüketmeden önce beş veya altı dakika beklemek muhtemel tavsiye edilen sıcaklıklara düşmesini sağlayacaktır. Ancak istemsiz olarak bir defalığına çok sıcak bir yiyecek yutarsanız panik yapmanıza gerek yoktur. Tek yapmanız gereken ardından soğuk değil ancak ılık bir su içmektir."