Cerrah uyardı: Peyniri bu şekilde saklamak bakterilere davetiye çıkarıyor!

Ancak sert peynirler (örneğin cheddar ve Parmesan) altı ay boyunca dondurulabilir. Ayrıca paket açılmamışsa altı ay boyunca buzdolabında saklanabilir. Açıldıktan sonra ise peynir buzdolabında üç ila dört hafta dayanabilir.

Rangarajan, sert peynirlerin genellikle plastik torbada saklanmasının sorun olmadığını söylüyor.

"Daha sert peynirler genellikle daha az su içeriğine sahiptir, bu yüzden plastik torbalarda saklanmaları o kadar da büyük bir sorun değildir," dedi. "Çoğu peynir için plastik torbalar nem ve hava akışının doğru dengesini sağlamada başarısız olur, bu da küflenmelerine ve bakteri üremesine neden olur."