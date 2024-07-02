Cerrah uyardı: Peyniri bu şekilde saklamak bakterilere davetiye çıkarıyor!

Rangarajan, "Peynirinizi plastik bir torbaya koymaktan kaçının; özellikle de mozzarella gibi daha yüksek su içeriğine sahip yumuşak peynirleri." tavsiyesinde bulundu.
"Bunun nedeni, nemin plastik poşet tarafından hapsedilerek peynirin yüzeyini kaplaması ve bunun da bakteri ve küf için üreme alanı oluşturmasıdır" diye açıkladı.
Mayo Clinic, peynirde küfün yanı sıra listeria, brusella, salmonella ve E. coli gibi bakterilerin de gelişebileceği konusunda uyarıyor.
Uzmanlar, süzme peynir gibi yumuşak peynirlerin buzdolabında bir hafta saklanabileceğini söylüyor. Ancak dondurulmaları önerilmiyor.
Ancak sert peynirler (örneğin cheddar ve Parmesan) altı ay boyunca dondurulabilir. Ayrıca paket açılmamışsa altı ay boyunca buzdolabında saklanabilir. Açıldıktan sonra ise peynir buzdolabında üç ila dört hafta dayanabilir.
Rangarajan, sert peynirlerin genellikle plastik torbada saklanmasının sorun olmadığını söylüyor.
"Daha sert peynirler genellikle daha az su içeriğine sahiptir, bu yüzden plastik torbalarda saklanmaları o kadar da büyük bir sorun değildir," dedi. "Çoğu peynir için plastik torbalar nem ve hava akışının doğru dengesini sağlamada başarısız olur, bu da küflenmelerine ve bakteri üremesine neden olur."
Rangarajan, eğer plastik poşet kullanmak zorundaysanız peyniri önceden kağıda sarın dedi.