Çiğ şekilde asla tüketmeyin! Sürekli yaptığınız bu hata adım adım organları bitiriyor

Kurabiye hamurunu fırına girmeden önce yemenin potansiyel tehlikeleri ne kadar cezbedici olsa da oldukça iyi bilinmektedir. Ancak çiğ yenildiğinde zehirli olabilecek yiyeceklerin olduğunu biliyor muydunuz? Örneğin barbunya ve mürver, pişirildiğinde sizin için çok iyi olmasa da gayet iyidir, ancak çiğ tüketilirse çok zararlı olabilir.
PATATES
Patates kızartması en sevdiğimiz ve çok yönlü gıdalardan biridir: Kızartılabilir, kavrulur, püre haline getirilebilir veya iki kez pişirilebilir, ancak çiğ olarak yenmemelidir. Asla yenmemesi gereken pişmemiş ve yeşil patatesler glikoalkaloid adı verilen sindirim sistemini ağırlaştırabilen toksik bileşikler içerebilir.
ACI BADEM
Acı badem, siyanür içeren bir bitki olarak yetişir, yani siyanür içerir. Badem pişirildikten veya kavrulduktan sonra iyidir, ancak çiğ olarak yenmesi güvenli değildir. Acı çeşidin ham hali aslında ABD'de yasa dışıdır. Ancak Avrupa'nın bazı bölgelerinde daha yaygındır.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Süt ve süt ürünlerinin yutulmadan önce işlenmeleri önemlidir. Dennis-Wall, "Süt ürünleri, patojenleri öldürmek için pastörize edilir ve bu süreç, enfeksiyonlara neden olan bazı ciddi gıda kaynaklı hastalıkları önlemede çok önemlidir" diyor.
BAL
Bal, yenilmesinin güvenli olduğundan emin olmak için süte benzer işlemlerden geçmelidir. Bal pastörize edilir çünkü ham haliyle hamile kadınlara ve bir yaşın altındaki çocuklara da zarar verebilecek Clostridium botulinum adlı bir toksinin sporlarını içerebilir.
KUŞKONMAZ
Kuşkonmaz, muhtemelen tadı daha iyi olan ve uygun şekilde pişirilen sebzelerden biridir, ancak aslında daha sağlıklıdır. Institute of Food Technologists tarafından yapılan araştırma, yeşil kuşkonmazın pişirilmesinin, çiğ saplarını tüketmeye kıyasla antioksidan içeriğini artırdığını bulmuştur.
ELMA
Bazı insanlarda, gastrointestinal sorunlara neden olabilecek çok fazla lif içeren yiyeceklerden rahatsız olurlar. Elmalar ayrıca yüksek fruktoz içeriğine sahiptir. Fruktoz, bazı kişilerin şişkinlik, IBS veya diğer sindirim problemlerini ortadan kaldırmak için diyetlerinde azaltmaları gerekebilecek bir bileşik olan bir FODMAP'dir. Elma sosu veya fırında elma gibi elmaları soymak ve pişirmek, sindirimlerini kolaylaştırabilir.
ISPANAK
Çiğ veya pişmiş ıspanak, tonlarca besin içerir. Ancak tüketici raporlarına göre buharda pişirildiğinde hem daha iyi sindirebilir hem de demir ve kalsiyumunu daha kolay emebilirsiniz. Genellikle demir ve kalsiyum emilimini engelleyen ıspanaktaki oksalik asit ısıyla azalır, bu nedenle onu pişirmek vücudun besin seviyelerini artırmasına yardımcı olur.
SOSİS
Sosis çiğ yendiğinde vücudunuz için oldukça sağlıksız bir besindir. Sosisli sandviçlerde yarı pişirilmiş sosisler aslında sağlığımız için son derece tehlikelidir çünkü çiğ sosiste listeria bakterisi bulunur. Bu tehlikeli bakteri sindirim sistemini bozarak zehirlenmeye neden olabilir.