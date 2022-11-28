Çiğ şekilde asla tüketmeyin! Sürekli yaptığınız bu hata adım adım organları bitiriyor

ELMA Bazı insanlarda, gastrointestinal sorunlara neden olabilecek çok fazla lif içeren yiyeceklerden rahatsız olurlar. Elmalar ayrıca yüksek fruktoz içeriğine sahiptir. Fruktoz, bazı kişilerin şişkinlik, IBS veya diğer sindirim problemlerini ortadan kaldırmak için diyetlerinde azaltmaları gerekebilecek bir bileşik olan bir FODMAP'dir. Elma sosu veya fırında elma gibi elmaları soymak ve pişirmek, sindirimlerini kolaylaştırabilir.

ISPANAK Çiğ veya pişmiş ıspanak, tonlarca besin içerir. Ancak tüketici raporlarına göre buharda pişirildiğinde hem daha iyi sindirebilir hem de demir ve kalsiyumunu daha kolay emebilirsiniz. Genellikle demir ve kalsiyum emilimini engelleyen ıspanaktaki oksalik asit ısıyla azalır, bu nedenle onu pişirmek vücudun besin seviyelerini artırmasına yardımcı olur.