Çikolata yiyerek kalbinizi koruyabilirsiniz! Ama tek bir şartla…

Çikolata denince çoğu kişinin aklına kilo ve şeker geliyor. Ancak uzmanlara göre doğru tür ve doğru miktarda tüketildiğinde çikolata, kalp-damar sağlığı üzerinde beklenmedik etkiler gösterebiliyor. Özellikle bitter çikolata, içerdiği güçlü antioksidanlarla öne çıkarken, bu faydanın ortaya çıkması tek bir önemli detaya bağlı…

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Berna Arslan, "Çikolata küçükten büyüğe hemen herkesin severek tükettiği bir gıda olarak biliniyor. Fakat fazlası kalori olduğu için de kilo aldırdığından şikayet ediliyor. Ancak son dönemlerde çikolatanın bitter versiyonunun kalp damar sağlığı ile genel sağlık üzerine faydaları araştırılıyor. Bitter çikolata diğer çikolatalardan daha faydalı" açıklaması yaptı.



Dyt. Berna Arslan, "Bitter çikolatayı diğer türlerden ayıran en önemli özellik, yüksek kakao oranıdır. Kakao, flavonoid ve polifenoller gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bu bileşikler, oksidatif stresi azaltarak hücre hasarını sınırlar ve damar iç yüzeyinin daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlar. Düzenli ve ölçülü kakao tüketiminin damar sertliğini azaltabileceği ve kalp-damar hastalıkları riskini düşürebileceği bildirilmektedir" dedi.