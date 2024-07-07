Çikolatayı böyle tüketmek kalbi koruyor! Sağlıksız sanıyorduk ama...

AŞIRI ÇİKOLATA TÜKETİMİ BAĞIMLILIĞA NEDEN OLABİLİR

Sağlık açısından dikkat edilmesi gereken yönlerini anlatan Çakaloğlu, "Öte yandan çikolatanın keyif veren lezzetiyle birlikte, sağlık üzerinde dikkat edilmesi gereken etkileri de vardır. Ölçülü tüketmek önemlidir, özellikle kalp sağlığı, şeker hastalığı veya kolesterol sorunu olanlar için diyetisyen önerilerine uygun şekilde tüketilmelidir. Aşırı çikolata tüketimi bağımlılığa neden olabilir ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yol açabilir. Çikolatanın içeriği (yağ ve kakao oranı), etkilerini belirler, bu nedenle türünü seçerken dikkat etmek gereklidir. Sağlıklı alternatifler de düşünülebilir, böylece mutluluk hissi sağlarken sağlığı da korumak mümkün olabilir" şeklinde konuştu.

GÜVENİLİR MARKALARI TERCİH ETMEK ÖNEMLİDİR

Çikolata satın alırken dikkat edilmesi gerekenleri söyleyen Çakaloğlu, "Bitter çikolata seçiminde dikkatli olmak büyük önem taşır. Özellikle Consumer Reports'un raporunda bahsedilen kadmiyum ve kurşun gibi ağır metallerin yüksek seviyelerde bulunması, tüketiciler için endişe verici bir durumdur. Bu metallerin uzun süreli ve düzenli maruz kalımı sağlık açısından ciddi riskler oluşturabilir. Gıda güvenliği konusunda bilinçli olmak, etiketleri doğru okumak ve güvenilir markaları tercih etmek önemlidir. Bazı markalar üretim süreçlerinde daha sıkı kalite kontrolü yapabilir ve ağır metal içeriğini minimize etmek için çaba gösterebilir. Ancak, her zaman için tüketici olarak etiketlerdeki bilgileri kontrol etmek ve güvenilir kaynaklardan bilgi edinmek önemlidir. Beslenme uzmanları, tüketicilerin gıda okuryazarlığını geliştirmelerini ve sağlık açısından potansiyel riskleri azaltmalarını önerir. Bu tür raporlar, tüketicilerin daha bilinçli ve sağlıklı seçimler yapmalarına yardımcı olabilir" dedi.