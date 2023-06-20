Cilt yaşlanmasının ardındaki asıl neden! Gün içerisine mümkün olduğunca...

Yaş ilerledikçe vücutta gerçekleşen bazı değişimler günlük yaşantımızda yaptığımız hatalarla birleştiğinde hızla yaşlanmaya neden oluyor. Ancak bu durumu tam tersine çevirmek de yine bizim elimizde. Ciltte gençleşmenin anahtarının oksijende olduğunu söyleyen Cilt Uzmanı Ahmet Akın, gün içerisinde mümkün olduğunca temiz havaya temas etmemiz gerektiğini söylüyor.

İHA Giriş Tarihi: 20.06.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 14:32 PAYLAŞ ABONE OL

Cilt Uzmanı Ahmet Akın, ciltteki hücrelerin görevlerini yerine getirebilmeleri için enerjiye ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Genç ciltlerde bu tarz problemler pek yoktur. Çünkü epidermisleri yeteri kadar oksijen ve besini rahatlıkla alabilmektedir. Yaş ilerledikçe serbest radikaller, hatalı beslenme, yanlış kullanılan kozmetikler, sigara tüketimi ve özellikle güneşin zararlı etkileri ve şehirlerdeki hava kirliliği cilt hücrelerimize zarar vermektedir. Böylece cildimiz yıpranmaya, incelmeye, lekelenmeye, kırışmaya ve sarkmaya başlamaktadır. Kısacası oksijen olmasa hayat olmaz, metabolizma çalışmaz, cilt ve vücut hücrelerini enerji gitmez, hücreler yenilenmez ve böylece cildimizde yaşlanma süreci başlamış olur. Tek yapmanız gereken daha çok doğanın içinde kalmak. Nerede ve nasıl bir hayat yaşıyorsanız fark etmez. 24 saatinizin en fazla ne kadarını oksijeni yüksek bir yerde geçirebilirsiniz; hayatınızı hep buna göre planlayın. Sonra hem cildinizde hem de vücudunuzda her şey güzelleşiyor. Enerji geliyor, depresyon gidiyor, ciltte gençleşme başlıyor" dedi.





"Bol oksijen ve doğa cildin yağ dengesini sağlamaktadır"

Cildin doğal oksijen alması gerektiğine dikkat çeken Akın, "Cildimizin bol bol doğal oksijen alması vücuttaki kan dolaşımını hızlandırarak, cilt altında biriken toksinlerin hızla atılmasını sağlamaktadır. Cilt altında toksin birikmesine bağlı oluşan siyah nokta ve akne gibi oluşumları ortadan kaldırmaktadır. Bol oksijen ve doğa cildin yağ dengesini sağlamaktadır. En önemli etkisi hücrelerin yaşlanmasını geciktirmesidir. Böylece yaşlanma belirtileri içerisinde bulunan kırışıklık ve yaşlılık lekeleri gibi problemlerin oluşumunu yavaşlatmaktadır. Hatta lekeler üzerinde açılma etkisine sahip olmakla birlikte, yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan deformasyonların giderilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca kollajen ve elastin üretimini arttırarak hücre yenilenmesine katkı da sağlamaktadır. Doğa ve bol oksijen, cildin her açıdan ihtiyacını karşılar ve rahatlatır" diye konuştu.