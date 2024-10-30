Ciltteki bu belirtilere dikkat! Uzman uyardı: "Önlem almak için mutlaka..."

Kadınların yüz bölgesinde, özellikle doğurganlık dönemlerinde sıklıkla rastlanan melazma hastalığı ile ilgili bilgilerini paylaşan Balevi, bu durumun nedenlerinin güneş ışınlarından genetiğe kadar pek çok faktörün etkili olduğunu anlattı.

YÜZÜNÜZDEKİ LEKELERE ASLA MÜDAHALE ETMEYİN

Melazmanın tedaviye dirençli bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Balevi, "Tedaviye ne kadar iyi yanıt alınırsa alınsın, yaz aylarında ultraviyole ışınlarına dikkat edilmezse melazma aynı bölgelerde tekrarlayabilir. Tekrarlama ihtimali yüzde 50'nin üzerindedir. Hastalar tedavi sonrası da güneş kremi kullanımını ihmal etmemelidir. Yüzünüzde tanısı konulmuş lekelere müdahale ettirmeyin, mutlaka deneyimli bir dermatolog tarafından değerlendirilmesini sağlayın" dedi.

SABIR VE DÜZENLİ BAKIM ŞART

Melazmanın bireysel bir tedavi gerektirdiğini söyleyen Prof. Dr. Balevi, "Hafif melazma vakalarında kremler kullanılabilir ancak bu tedavilerin düzenli kontrollerle takip edilmesi gerekiyor. Hastalar sabırlı olmalı ve hekimin önerilerine titizlikle uymalı. Günlük güneş kremi kullanımı melazma hastalarının rutininde vazgeçilmez bir unsurdur" ifadelerini kullandı.