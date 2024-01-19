Çıplak gözle 3 saat güneşe bakma etkisi yaratıyor! Uzak durun...

Ara tatilde yaşanabilecek bilgisayar ve ekran göz yorgunluğu sendromuna dikkat çeken Op. Dr. İbrahim Çıplak, "Ekran ve bilgisayar göz yorgunluğu sendromu, gözlerimizin ve beynimizin bilgisayar ekranındaki karakterlere, kağıt üzerindeki karakterlere kıyasla farklı tepki vermesinden kaynaklanır, gözlerimiz, sınırları iyi bir şekilde belirlenmiş kağıt üzerindeki materyale odaklanma konusunda çok az sorun yaşar, ancak bilgisayar ekranındaki karakterler aynı kontrast ve netlik derecesine sahip değildir." dedi.





Çocuklar arasında artan ekran başında geçirilen zamanın uzağı görememenin (miyopluk) gelişmesi ve ilerlemesi açısından önemli bir risk olduğunu kaydeden Uzman Dr. İbrahim Çıplak "Çocuklarda günde 2 saatten fazla bilgisayar ya da dijital ekran kullanmak, çıplak göz ile 3 saat güneşe bakmakla aynı etkiyi oluşturabilir. Ekranın üst kenarı, göz hizasında ya da biraz altında olması gerektiği, göz sağlığının korunabilmesi için, ekran-göz uzaklığı 45-60 santim olması ve yarıyıl tatilinde çocukların olabildiğince ekrandan uzak kalarak dinlenmelerini" şeklinde tavsiyelerde bulundu.