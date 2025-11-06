Çocuğunuz ağzı açık uyuyorsa dikkat! Uzman uyardı: “Yüz şekli kalıcı olarak bozulabilir!”

'BÜYÜMEYİ BEKLEMEK, UZUN YÜZ SENDROMUNA YOL AÇABİLİR'

Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, çocukluk çağında burun fonksiyonlarını ciddi şekilde bozan septum eğriliklerinin, çocuğun gelişimini doğrudan etkilediğini vurguladı. Prof. Dr. Kazkayası, "Burun eğriliği nedeniyle nefes alamayan bir çocuğun, yüz ve kıkırdak gelişimi de bu durumdan olumsuz etkilenir. Aileler genellikle estetik kaygılarla ilişkilendirilen rinoplasti (burun estetiği) ile fonksiyonel bir zorunluluk olan septoplasti'yi (burun içi eğrilik ameliyatı) karıştırıyor. Eğer bir çocuk burnundan sağlıklı nefes alamıyorsa, bu durum uyku kalitesini, okul başarısını ve en önemlisi yüz-çene kemiklerinin gelişimini bozar. Bu fonksiyonel sorunu çözmek için 18 yaşını beklemek, 'uzun yüz sendromu' dediğimiz, çene yapısının bozulduğu ve diş problemlerinin eşlik ettiği kalıcı deformitelere davetiye çıkarabilir" diye konuştu.