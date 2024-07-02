Çocuğunuz bu hareketi yapamıyorsa dikkat! 10 kat fazla görülüyor...

Müdahale edilmediğinde çok daha başka sağlık sorunlarını beraberinde getirenin skolyoz hastalığı ile ilgili Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Ersoy bilgiler vererek ailelerinin çocuklarının omurga gelişimini düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini konusunda uyardı.

İHA Giriş Tarihi: 02.07.2024 14:46 PAYLAŞ ABONE OL

Skolyozun omurga eğriliğinin genel ismi olduğunu söyleyen profesör doktor Yüksel Ersoy, skolyozun görülme sıklığının kadınlarda erkeklere oranla 10 kat daha fazla olduğunu ifade etti. Ersoy, "Bu eğrilik S tipinde veya C tipinde görülebilirken, omurganın dönüş hareketleriyle de meydana gelmiş olabilir. Bu iki durum birlikte de olabilir. Bu eğrilikler genel olarak belde ve sırtta meydana geliyor. İlgili bölgelerde asimetriye ve normal farklı görünüme sebep olabiliyor" dedi. Tedavi süreçleri hakkında bilgi veren profesör doktor çocuklu ailelere önemli uyarılarda bulundur.

EN SIK NEDENİ BİLİNMEYEN SKOLYOZ TİPİ GÖRÜLÜYOR

Skolyozun görülme sıklığı ortalama olarak yüzde 3 olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yüksel Ersoy sözlerine şöyle devam etti:

"Her 100 kişiden 3 kişide skolyoz görülmektedir. Kızlarda erkeklere göre 8-10 kat daha sık görüldüğü bildirilmektedir. Genellikle 0-5 yaş ve ergenlik çağı olmak üzere büyümenin daha hızlı olduğu dönemlerde ailelerin bu konuda daha çok dikkat etmeleri gerekir. Omurgasında eğrilik belirlenen çocukların ancak yüzde 10'u tedaviye ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla yüzde 90'ı genellikle bir tedaviye ihtiyaç duymadan bazı önleyici tedbirlerle, egzersizlerle ve postür düzeltmesiyle mevcut skolyozun ilerlemesi önlenebilmektedir. Skolyozun birçok çeşidi bulunmakla birlikte en sık sebebi belirli olmayan skolyozla karşı karşıya kalmaktayız. Bir diğer şekli ise kas ve sinir hastalıklarına bağlı gelişen tiptir. Yine anne karnındayken, çocuğun vertebrasındaki gelişim anomalilerine bağlı olarak gelişen türde bir diğer çeşididir."