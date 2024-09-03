Çocuğunuzda bu belirti varsa dikkat! Meğer okul başarısı olumsuz etkileyen en önemli faktör oymuş…

Oğuztöreli, öğrencinin tahtayı görmediğinde dikkatinin başka yerlere dağılacağını ve okul başarısının olumsuz etkilenebileceğini söyledi. Bu durum sonucunda dersi takip edemeyen çocukların, aileler tarafından dikkat eksikliği olduğu düşünülebilir. Ayrıca uzman, çocukların dersi verimli bir şekilde takip edebilmeleri için göz muayenesinin yapılması gerektiğinin altını çizdi.





BEBEKLİKTEN İTİBAREN TAKİP EDİLMELİ

Oğuztöreli, göz sağlığının yenidoğan döneminden itibaren sıkı takip edilmesi gereken önemine değinerek, bebeklerin ilk ay, 3'ncü ve 6'ncı ayda göz doktoru tarafından muayene edilmesi gerektiğini, göz yaşı kanal tıkanıklığı, şaşılık gibi problemler varsa müdahale edilebileceğini söyledi. Herhangi bir göz sorunu yoksa 3 yaşından itibaren her çocuğun yılda bir göz kontrolünden geçmesi gerektiğini belirten Oğuztöreli, eğer gözde görme ya da başka bir sorun tespit edilirse 6 ayda bir düzenli kontrollerin şart olduğunu söyledi.





GİZLİ ŞAŞILIĞA DİKKAT

Çocuklarda şaşılığın, erken yaşta fark edildiğinde tedavisinin kolay olduğuna dikkati çeken hekim, şu bilgileri verdi: "Şaşılık çoğu zaman, hemen fark edilerek tedavi edilen bir durumdur. Ancak bazı durumlarda 'gizli şaşılık' da söz konusu olabiliyor. Bunu genelde anneler fark ediyor. Gözlükle düzelmeyen durumlarda ameliyatla düzeltilebilerek ileride görme sağlığı ve sosyal açıdan yaşanabilecek sorunlarından önüne kolaylıkla geçilebiliyor."