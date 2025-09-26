Çocuğunuzla güvenli iletişim kurmanın sırrı açıklandı! "Anlaşıldıklarını hissetmelerini sağlamak için..."





"ÇOCUĞUN HER ZAMAN DOĞRUYU YAPMASI BEKLENMEMELİDİR"

Ebeveynlerin söyledikleriyle yaptıkları arasında uyum olması gerektiğine dikkati çeken Ecran Alim Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Verilen sözlerin tutulması, konulan kuralların kararlı şekilde sürdürülmesi çocukta güven duygusunu pekiştirir. Küçük tutarsızlıklar bile zamanla ebeveyn-çocuk ilişkisine zarar verebilir. Ergen bireyin kendi özel alanına duyulan saygı, onun aile içinde birey olarak kabul edildiğini hissettirir. Bu saygı hem özgüvenin gelişmesine katkı sunar hem de ebeveyn-çocuk arasındaki güveni daha sağlam temellere oturtur. Çocuğun her zaman doğruyu yapması beklenmemelidir. Küçük riskler almasına fırsat tanımak, yaptığı hatalardan ders çıkarmasına ve kendi sorumluluğunu öğrenmesine imkan verir. Bu süreçte ebeveynin desteğini hissetmek, güven bağını daha da kuvvetlendirir"