Çocuğunuzun ateşini düşürmek isterken sakın bu hatayı yapmayın! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz...

UZMANINDAN KRİTİK UYARI!

"Ilık duş, bazı çocukları rahatlatabilir. Ancak soğuk suyla duş, buz uygulamaları, alkolle silme kesinlikle önerilmez" diyen Prof. Dr. Yazar, kritik uyarılarda bulundu: "Çünkü vücudun daha çok titremesine ve ateşin yükselmesine neden olabilir. Özellikle aşırı soğuk ya da buzlu suyla duş aldırmak, ateşi düşürmek yerine yükseltebilir. Eğer çocuk üşüyorsa, titriyorsa ılık duş aldırmak da uygun değildir. Ilık duş, ateş düşürücü ilaç sonrası ateşin düşmeye başladığı dönemde daha etkilidir. Çünkü el ve ayaklar ısınmaya başlar, çocuk kendini daha sıcak hisseder ve ılık duş rahatlatabilir."