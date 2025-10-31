Çocuğunuzun karnında şişlik varsa dikkat! Uzmanlar uyardı: "Vakit kaybetmeden cerraha başvurun yoksa..."

Çocuklarda en sık görülen cerrahi hastalıklardan biri olan kasık fıtığı, çoğu zaman ailelerin kasıkta şişlik fark etmesiyle ortaya çıkıyor diyen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Kılıç, “Fıtıklar kendiliğinden geçmez, mutlaka cerrahiyle tedavi edilmelidir. Gecikme, fıtığın sıkışmasına ve acil ameliyat gereksinimine yol açabilir” diyerek aileleri uyardı.

Kasık bölgesinde fark edilen küçük bir şişliğin, çocuklarda ciddi bir cerrahi sorunun habercisi olabileceğini söyleyen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Kılıç, "Çocuk fıtığı kendiliğinden iyileşmez, erken dönemde ameliyat edilmesi gerekir. Aksi halde fıtık sıkışarak hayati risk oluşturabilir" dedi.

'AİLELER EN SIK ŞİŞLİKLE FARK EDİYOR' Çocuk fıtıklarının çoğunlukla ailelerin gözlemiyle fark edildiğini belirten Dr. Kılıç "Tanıyı ilk olarak genellikle aile koyuyor. Özellikle çocuk ağladığında, ıkındığında veya karnını kastığında kasıkta şişlik fark ediliyorsa dikkat edilmeli. Şişlik içeri gitmiyorsa bu sıkışma anlamına gelir ve acil müdahale gerekebilir" diye konuştu.