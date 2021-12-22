Çocuklar kötü beslenme riski ile karşı karşıya

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırma 2018 sonuçlarına göre, Türkiye'de beş yaş altı çocukların yüzde 8'i fazla kiloludur. Fazla kilolu çocukların oranı son 5 yılda yüzde 11'den yüzde 8' gerilemiştir. Ancak obezite hala önemli bir küresel salgındır ve DSÖ 2020 yılı verilerine göre 5 yaşın altındaki 39 milyon çocuk fazla kilolu veya obezdir. 2016 yılında ise 5-19 yaş arası 340 milyondan fazla çocuk ve ergen aşırı kilolu veya obezdir.

Salgın hastalıkların çoğaldığı dönemde okula gidemeyen çocukların beslenme düzenleri de değişti. Okul çağında edinilen beslenme alışkanlıkları, yetişkinlik dönemindeki alışkanlıkları da etkiliyor. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Dilek Özçelik Ersü, salgın döneminde ebeveynlerin çocukları için obeziteyle nasıl baş edilmesi gerektiğini anlattı.





"FAZLA KİLOLU VE OBEZ ÇOCUKLARIN HAYATLARINA OBEZ YETİŞKİNLER OLARAK DEVAM ETMELERİ MUHTEMELDİR"

Pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasakları çocukların hem beslenme hem de fiziksel aktivite alışkanlıklarını olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Ersü, "Olumsuz beslenme koşulları ve yetersiz fiziksel aktivite obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalıkların risklerini arttırabilmektedir. Ayrıca çocukluk çağı obezitesi, yetişkinlikte daha yüksek erken ölüm ve sakatlık riski ile ilişkilidir. Fazla kilolu ve obez çocukların hayatlarına obez yetişkinler olarak devam etmeleri muhtemeldir."

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Özçelik Ersü, çocukların yetişkinler gibi yiyecekleri besinleri kendileri seçemeyecekleri gibi sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirebilmeleri için ebeveynlerinin doğru rol model olmalarına ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Tüm hane halkının sağlıklı besin tercihleri yapması ve fiziksel olarak aktif olması çocukluk çağı obezitesini önlemek için önemli olduğunu vurgulayan Ersü, "Evde tüketilen öğünlerin düzenli olması ve bu öğünlerin sağlıklı besinlerle ve doğru pişirme yöntemleriyle hazırlanmış olması gerekmektedir. Okul çağında olan çocukların ise okula gitmeden önce kahvaltı yaptıklarından emin olunmalı ve çocuklara sağlıklı besin tercihleri sunulmalıdır. Güçlü bir bağışıklık ve yüksek akademik başarı için düzenli kahvaltı tüketimi ve okulda geçirilen sürede ise tüketebilmeleri için sağlıklı besinlerle hazırlanmış bir beslenme çantası veya öğle yemeği alternatiflerinin sunulması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Fazla kilosu olan çocuklarda fiziksel aktivitenin desteklenmesi amacıyla kapalı alanlarda yapılan aktiviteler yerine daha çok açık hava etkinliklerine yer verilmesi gerektiğini söyleyen Ersü, "Enerji dengesinin sağlanması ideal sağlıklı vücut ağırlığına ulaşmak için önemlidir. Ayrıca diyette toplam yağ alımını sınırlayarak ve doymuş yağ tüketimini azaltarak doymamış yağ asitlerine yer verilmelidir. Diyette besleyici değeri yüksek taze meyve-sebze, kurubaklagil, yağlı tohumlar ve tam tahılların tüketimi artırılarak basit şeker tüketimi ise sınırlanmalıdır" dedi.

Mümkün oldukça kalabalık ve kapalı ortamlardan çocukların uzak tutulması gerektiğini ancak sosyal olabilmeleri için de daha sık açık hava etkinlikleri ve aktiviteler planlanmasının daha iyi olabileceğini söyleyen Ersü, "Çocuklarda sağlığın iyileştirilmesi yetişkin dönemde özellikle bulaşıcı olmayan kronik hastalıkları önlemek ve gelecek neslin sağlığını korumak için önemlidir ve sağlıklı yetişkinler olmanın temelidir" ifadelerinde bulundu.

Çocukların toplu alanlarda maske ve mesafeye dikkat ederek, kişisel hijyeni nasıl sağlayacaklarının öğretilmesi gerektiğinin altını çizen Ersü, "Çocuklar okuldan ya da dışarıdan geldiğinde mutlaka ellerini yıkamalıdır. Eğer çocuk hasta ise diğer çocuklara da bulaşmaması için okula gönderilmemeli ve diğer çocuklarla temas etmemelidir" diye konuştu.