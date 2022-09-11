Çocuklara kırtasiye alışverişi yaparken bunlara dikkat! Alerjik reaksiyonlara neden oluyor...

Yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesi kırtasiyecilerde hareketlilik başladı. Velileri uyaran kırtasiyeciler, merdiven altı ürünlerin tercih edilmemesi gerektiğini söyledi.

Yarın başlayacak eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrencileri okul heyecanı, aileleri ise çocuklarının ihtiyaçlarının karşılama telaşı sardı. Kırtasiyeci Osman Durdu, velileri merdiven altı kırtasiye ürünlerine karşı uyardı. Velilerin bilinir markaları tercih etmeleri gerektiğini belirten Durdu, "Piyasada adı duyulmamış markaları almamaları gerekiyor. Ucuz olan ve 'merdiven altı' diye tabir edilen ürünler var. Bunlardan alınmaması gerekiyor. Bizim mağazamızda kaliteli ve dünyaca bilinirliliği olan ürünler satılıyor. Vatandaşları hem fiyat konusunda hem marka konusunda uyarıyoruz" dedi.