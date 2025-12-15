Çocuklarda bu hastalık böbrek hasarına yol açabiliyor! Özellikle kız çocukları risk altında...

İdrar yolu enfeksiyonunun, çocukluk çağında yaygın ve önemli bir klinik sorun olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hacıhamdioğlu, "Klinik olarak üst İYE'ler enfeksiyonun böbreğe yansıması (piyelonefrit) ve alt İYE'ler ise enfeksiyonun mesanede olması (sistit) ile karakterizedir" diye konuştu.

'KIZ ÇOCUKLARI DAHA FAZLA RİSK ALTINDA'

İdrar yolu enfeksiyonu açısından kızların erkek çocuklara göre; özellikle 1 yaştan küçük sünnetsiz erkeklerin ise sünnetli erkeklere göre daha riskli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Duygu Övünç Hacıhamdioğlu, idrar yolu enfeksiyonu için diğer risk faktörlerini ise şöyle sıraladı:

"Birinci derece akrabalarda idrar yolu enfeksiyonu öyküsü

"Kişinin zemininde ya da ailede ürolojik bir anormallik

"Mesane ve/veya barsak disfonksiyonu

"Mesane kateterizasyonu

"Obezite

"İmmün yetmezlik

"Şeker hastalığı"