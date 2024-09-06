Çocuklarda işitme kaybının en büyük nedeni! Eğer müdahale edilmezse...

Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Opr. Dr. Ali Rıza Gökduman, okul öncesi dönemde çocukların kulak burun boğaz kontrollerinin yaptırılması konusunda uyarılarda bulundu.



"ÇOCUKLARDA İŞİTME KAYBININ YAYGIN NEDENLERİ"

Çocuklarda işitme kaybına yol açan en yaygın nedenlerden birinin buşon olarak bilinen kulak kiri olduğunu söyleyen Opr. Dr. Gökduman, "Ancak bu durum, daha ileri düzeyde müdahale gerektiren orta kulak iltihabı ve sıvı birikimi gibi problemlerle de bağlantılı olabilir. Bunun yanı sıra, doğumsal ya da sonradan edinilmiş işitme kayıpları da çocukların işitme yetisini olumsuz etkileyebilir. Erken teşhis ve tedavi sayesinde bu gibi sorunlar giderilerek, çocukların konuşma ve dil gelişiminde oluşabilecek bozuklukların önüne geçilebilmektedir" diye konuştu.





"BELİRTİLERE DİKKAT EDİLMELİ"

İşitme kaybının erken belirtilerini fark etmenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Gökduman, "Çocuğunuzun yüksek sesle konuşması, televizyonu yüksek sesle izlemesi veya seslere karşı tepkisiz kalması gibi işitme kaybını düşündürebilecek bulguların varlığı durumunda, bir Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanına başvurmanız önemlidir. KBB muayenesi ve gerektiğinde yapılacak işitme testleri, çocuğunuzun duyma sağlığını kontrol altına almanızı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.





"ÇOCUKLARIN AKADEMİK BAŞARILARI ARTIRILABİLİR"

Duyma sağlığının ihmal edilmemesi gereken kritik bir konu olduğunu belirten Opr. Dr. Gökduman, "Özellikle okul dönemi öncesinde yapılacak basit bir kontrol, çocuğunuzun gelecekteki eğitim hayatını olumlu yönde etkileyebilir. Çocuklarda sağlıklı bir işitme, hem akademik başarılarını artırabilir hem de sosyal hayatlarına daha iyi adapte olmalarına yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.