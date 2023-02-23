Çocuklarda uyku apnesinin nedeni beyinde olabilir!

Çocuklarda uyku apnesinin belirtileri şunlardır:

Hiperaktivite veya odaklanma güçlüğü veya okulda yetersiz performans. Bu, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) belirtileri gibi görülebilir.

Yüksek sesle horlama.

Yatak ıslatma.

Uyurken sık kol veya bacak hareketleri.

Alışılmadık pozisyonlarda uyumak veya boyunlarını uzatarak uyumak.

Reflü (mide yanması) veya gece terlemeleri.

UYKU APNESİNE NE SEBEP OLUR?

Uyku apnesinin genellikle belirli nedenleri vardır ve aileden geçebileceğine dair kanıtlar vardır. Genel olarak, nasıl ve neden ortaya çıktıklarına dair bazı farklılıklarla birlikte üç ana uyku apnesi formu vardır. Türleri şöyledir;

Obstrüktif uyku apnesi (OSA) .

Merkezi uyku apnesi (CSA).

Karışık/kompleks uyku apnesi.

Obstrüktif uyku apnesi (OSA)

Bu daha yaygın biçimdir. Obstrüktif uyku apnesi, siz uyurken başınızdaki ve boynunuzdaki kaslar gevşeyip çevredeki dokunun nefes borunuza baskı yapmasına neden olduğunda meydana gelir. Bu, havanın içinden geçmesini engeller.

MERKEZİ UYKU APNESİ

Bu uyku apnesi şekli, beyninizdeki bir sorun nedeniyle olur. Olağan koşullar altında beyniniz, uyurken de dahil olmak üzere her zaman nefesinizi yönetir. Merkezi uyku apnesi, beyniniz solunumla ilgili kasların çalışmasını sağlamak için sinyaller göndermediğinde ortaya çıkar.

Merkezi uyku apnesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı olabilir: