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Çocuklarda uyku apnesinin nedeni beyinde olabilir!

Çocuklarda uyku apnesinin nedeninin beyinde olabileceğine vurgu yapan Obezite ve Metabolik Cerrahı Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, uyku apnesi belirtilerini sıraladı. Özellikle yüksek sesli horlamanın uyku apnesi belirtisi olduğunu belirten Karatepe, uyku apnesinin nedenleri arasında kalp sorunları olduğunu da vurguladı.

Giriş Tarihi: 23.02.2023 08:58
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ÇOCUKLARDA UYKU APNESİNİN NEDENİ BEYİNDE OLABİLİR!

Çocuklarda uyku apnesinin belirtileri şunlardır:

Hiperaktivite veya odaklanma güçlüğü veya okulda yetersiz performans. Bu, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) belirtileri gibi görülebilir.

  • Yüksek sesle horlama.
  • Yatak ıslatma.
  • Uyurken sık kol veya bacak hareketleri.
  • Alışılmadık pozisyonlarda uyumak veya boyunlarını uzatarak uyumak.
  • Reflü (mide yanması) veya gece terlemeleri.

UYKU APNESİNE NE SEBEP OLUR?

Uyku apnesinin genellikle belirli nedenleri vardır ve aileden geçebileceğine dair kanıtlar vardır. Genel olarak, nasıl ve neden ortaya çıktıklarına dair bazı farklılıklarla birlikte üç ana uyku apnesi formu vardır. Türleri şöyledir;

  • Obstrüktif uyku apnesi (OSA) .
  • Merkezi uyku apnesi (CSA).
  • Karışık/kompleks uyku apnesi.
  • Obstrüktif uyku apnesi (OSA)

Bu daha yaygın biçimdir. Obstrüktif uyku apnesi, siz uyurken başınızdaki ve boynunuzdaki kaslar gevşeyip çevredeki dokunun nefes borunuza baskı yapmasına neden olduğunda meydana gelir. Bu, havanın içinden geçmesini engeller.

MERKEZİ UYKU APNESİ

Bu uyku apnesi şekli, beyninizdeki bir sorun nedeniyle olur. Olağan koşullar altında beyniniz, uyurken de dahil olmak üzere her zaman nefesinizi yönetir. Merkezi uyku apnesi, beyniniz solunumla ilgili kasların çalışmasını sağlamak için sinyaller göndermediğinde ortaya çıkar.

Merkezi uyku apnesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı olabilir:

  1. Kalp yetmezliği
  2. Yüksek irtifa nedeniyle düşük kan oksijen seviyeleri (hipoksi).
  3. Sinir sistemi hasarı, özellikle beyin sapınızda (nefes almanızı yöneten kısımdır) veya omuriliğinizin kısımlarında.
  4. Obstrüktif uyku apnesinin başlangıçta CPAP ile tedavi edilmesi (bu genellikle tutarlı CPAP kullanımı ile ortadan kalkar).
  5. Amyotrofik lateral skleroz (ALS, aynı zamanda Lou Gehrig hastalığı olarak da bilinir) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları.

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