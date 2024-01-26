Çocuklardaki bu ağrıya dikkat! Kanser belirtisi olabilir...

"YUMUŞAK DOKU TRAVMALARI 3-4 HAFTA İÇİNDE İYİLEŞME GÖSTERİR" Çocuklarda ve genç erişkinlerde uzun süreli kemik ağrılarının nedenlerine değinen Op. Dr. Tuna, "Çocuklarda ve genç erişkinlerde travmaya bağlı ağrılar genelde maksimum 3-4 hafta içerisinde iyileşme gösterir. Uzun süren kemik veya eklem ağrılarının sebebi düşük ihtimal bile olsa kanser olabilir. Kemik ağrılarının sebebi, hızla büyüyen kanserin çevre dokusuna yaptığı etkidir. Bu tür kanserler uzun kemiklerde oluştuğunda, özellikle ekleme yakın olduklarında karışabilir" ifadelerini kullandı.

"BELİRTİLER VARSA HEKİME BAŞVURULMALI" Ebeveynlerin nelere dikkat etmesi gerektiğine ve nasıl belirtiler görülürse hekime başvurulması gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Tuna, "Çocuklar bir travma veya darbe tarif etmiyorsa ve aşağıdaki semptomlar varsa, mutlaka hekime başvurmalıdır" dedi. Op. Dr. Tuna, hekime başvurulması gereken belirtileri şöyle sıraladı: "Kemiğin etkilenen kısmında şişlik. Kemikte sertlik veya hassasiyet. Hareketle ilgili sorunlar. Açıklanamayan kilo kaybı. Kırık bir kemik. Etkilenen uzuvda his kaybı. Yorgunluk."



"YAŞAM SÜRESİ KANSERİN TÜRÜ VE YERİNE GÖRE DEĞİŞİYOR"

Kemik kanserinin yayılma riski ve ölümcüllüğü hakkında bilgi veren Op. Dr. Tuna, "Yaşam beklentisi kanserin türü ve durumuna göre değişir. Kondrosarkomda erken evrede yüzde 91 oranla 5 yıllık yaşam süresi belirtilmiştir. Diğer yandan, geç evrede yani uzak sıçrama yaptığında bu oranın yüzde 23'e indiği görülmüştür. Çocuklarda görülen Ewing sarkomu, erken evrede lokalize olduğunda 5 yıllık yaşam süresi yüzde 82 iken geç evrede sıçrama yaptığında yüzde 39'a iner. En çok görülen Osteosarkom ise lokalize iken 5 yıllık yaşam süresi yüzde 77 iken geç kalındığında yüzde 26'a iner."



"KOL VE BACAKLARDAKİ UZUN KEMİKLERİ YAYGIN ETKİLER"

Kemik kanserinin hangi organları etkileyebileceğini söyleyen Op. Dr. Tuna, "Kemik kanseri vücuttaki herhangi bir kemikte başlayabilir, ancak en yaygın olarak leğen kemiğini veya kol ve bacaklardaki uzun kemikleri etkiler. Osteosarkom, Ewing Sarkom ve kondrosarkom tehlikeli türlerden sayılır" açıklamasında bulundu.



"TEDAVİ SEÇENEKLERİ"

Tedavi yollarına değinen Op. Dr. Tuna, "Kemik kanseri tedavisinin türü, vücuttaki yeri, ne kadar agresif olduğu ve yayılıp yayılmadığına bağlıdır. Kemik kanserini tedavi etmek için çeşitli yaklaşımlar vardır. Cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve hedef hücreye yönelik tedavidir" ifadelerini kullandı.



"ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ"

Erken teşhisin önemini vurgulayan Op. Dr. Tuna, "Her kanserde olduğu gibi kemik kanserlerinde de erken teşhis hayat kurtarır. 5 yıllık yaşam süresi oranlarına bakılırsa, erken teşhis ve tedavinin ne derecede önemli olduğu anlaşılmaktadır" dedi.