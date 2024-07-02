Çocukları bekleyen en büyük tehlike! Yalancı otizm belirtisi veriyor...

Günümüzde hızlıca ilerleyen teknoloji ile birlikte çocukların ekran karşısında geçirdikleri sürede ciddi artış gözlemleniyor. Özellikle pandemi dönemi çocuklarının ekran karşısında geçirdikleri süre ciddi anlamda zarar verici bir boyuta ulaşırken American Academy of Pediatrics (AAP) ve diğer sağlık kuruluşları çocukların yaşlarına göre uygun ekran süreleri ve rehberlik konusunda bilimsel çalışma gerçekleştirdi. Psikolog İrem Durna, ekran bağımlılığının zararları hakkında açıklamada bulundu.





BU YAŞLARDAKİ EKRAN BAĞIMLILIĞI SÜRELERİNE DİKKAT

Bebek ve çocuklardaki yaş oranına göre ekran bağımlılığı süreleri hakkında bilgi veren Psikolog İrem Durna, "0-18 Ay: Bu yaş grubundaki bebeklerin ekran süreleri neredeyse sıfıra yakın olmalıdır. Ekranla geçirilen zaman, dil gelişimi ve sosyal etkileşimler gibi kritik gelişim alanlarını olumsuz etkileyebilir. Bebeklerin dil gelişimi için aileleri ve bakım verenleri ile etkileşim içinde olmaları önemlidir. 2-5 Yaş: Bu yaş grubundaki çocuklar için günlük ekran süresi 1 saati geçmemelidir. İyi içerik seçimi yapılmalıdır. Eğitici, kaliteli programlar tercih edilmelidir. Ebeveynler ekran kullanımı sırasında rehberlik etmeli, içerikleri değerlendirilmedir. 6 yaş ve üzeri: Bu yaş grubundaki çocuklar için ekran süreleri ebeveyn gözetiminde, uygun bir şekilde yönetilmelidir. Günlük ekran süresi yine de 2-3 saati geçmemelidir. Diğer görevlere ve fiziksel aktivitelere yeterli zaman ayırılmalıdır" dedi.





"EKRANA AŞIRI MARUZ KALAN ÇOCUKLARDA ÇEŞİTLİ SAĞLIK BOZUKLUKLARI MEYDANA GELEBİLİR"

Aşırı ekran bağımlılığının birçok sağlık problemini beraberinde getirdiğine değinen Durna, "Ekran sürelerinin kontrolsüzce tüketilmesi, çocuklarda ekran bağımlılığı riskini beraberinde getirebilir. Normal gelişimdeki bir çocuk, aşırı ekrana maruz kalarak yalancı otizm belirtileri gösterebilir. Aşırı ekrana maruz kalan çocuk; zaman yönetiminde ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Akademik performansında düşüş yaşayabilir. Sosyal izolasyon yaşayabilir. Uyku bozuklukları olabilir. Şiddet eğiliminde bulunabilir. Bütün bunlara ek olarak psikolojik ve fiziksel sağlık problemleri de beraberinde gelebilir. Kişiselleştirilmiş bir sınır çalışması ekran bağımlılığının önüne geçebilir" diye konuştu.