Çocuklarınızı okulun ilk günü stresinden kurtarın! Uzmanlar uyardı: "Öğrenme sürecine bu adımlarla değer verin..."



İLKOKULDA BAŞARI KAYGISI

İlkokul döneminde çocukların 'başarı' ve 'aidiyet' kavramlarını ön plana aldığını belirten Topak, 'Ya yapamazsam?' kaygısının sık görüldüğünü ifade ederek, ebeveynlere şu önerilerde bulundu:

Çocuğun çabasına odaklanın, sadece akademik başarıya değil öğrenme sürecine değer verin.

Sınıf dışında da spor, sanat gibi sosyal etkinliklere yönlendirin.

Akşam sohbet ve uyku rutinleri oluşturarak güven ortamı sağlayın.



LİSEDE GELECEK ENDİŞESİ

Lise çağında gençlerin akademik baskı, sınav kaygısı ve kimlik oluşumu sürecinde zorlandığını aktaran Topak, ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu:

Yalnızca sınav başarısına değil, duygusal desteğe odaklanın.

Bağımsızlaşma ihtiyacını tehdit değil gelişimsel gereklilik olarak görün.

Gelecek planlarında yönlendirici değil, yol gösterici bir tavır takının.

Öğüt veren değil, yanında duran bir pozisyon benimseyin.



ORTAOKULDA AKRAN İLİŞKİLERİ ÖNEMLİ

Ergenliğe geçişin ilk basamağı olan ortaokul döneminde ise çocukların akran ilişkilerine yoğunlaştığını dile getiren Topak, ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu:

Çocuğun arkadaşlarını tanıyın ama seçimlerine saygı gösterin.

Baskıcı olmadan sınırlar koyun (ekran süresi, uyku düzeni).

İlgi alanlarına değer vererek kabul gören bir ortam yaratın.