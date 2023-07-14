Çok sevilen dondurmayı yerken dikkat! Bu enfeksiyonun yayılımına neden oluyor

Beta enfeksiyonu yaz aylarında dondurma sezonunun da başlamasıyla artış gösteriyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Tutkun, dondurmanın bolca tüketildiği yaz aylarında Beta enfeksiyonunun yayılmasının kolaylaştığına dikkat çekerek, “Basit boğaz ağrılarını ciddiye alın ve doktora başvurun. Beta tespit edildiyse doktorun verdiği tedavileri mutlaka uygulayın. Antibiyotiği doktorun verdiği süre kadar kullanmayı ihmal etmeyin. Tedavi edilmeyen Beta, eklem ve kalp romatizması gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 14.07.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 17:10 PAYLAŞ ABONE OL

Tutkun, halk arasında "Beta mikrobu" diye bilinen "A grubu beta hemolitik streptokoklarn, sıkça rastlanan bulaşıcı bakteriler oldğnu belirterek, "Çoğu zaman virüs olduğu söylenir ama bu yanlıştır; aslında bademcik enfeksiyonuna neden olan son derece sinsi ve ciddi bir bakteridir. Bu mikrop bademcik iltihabı (tonsillit), farenjit, sinüzit, orta kulak iltihabı ve zatürreeye neden olabilir, deri enfeksiyonlarına da yol açabilir. En sık 5-15 yaş grubundaki okul çağı çocuklarında enfeksiyona neden olur. Kızıl hastalığı da beta mikrobundan kaynaklanır. Beta mikrobu kişiden kişiye hava teneffüsü ve damlacık yoluyla bulaşır. Enfeksiyon kapmış kişilerle yakın temasta bulunulması durumunda bu mikrop öksürük, hapşırma veya derideki enfekte yara gibi nedenlerle bulaşabilir.

Özellikle okulların açık, çocukların birbirleriyle yakın temasta olduğu dönemde Beta virüsü daha çok görülür ve kolayca yayılır. Beta mikrobu aslında en çok sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde görülür. Bu mevsimlerde sıcaklıktaki değişkenler bu mikrobun yayılmasına neden olur. Ancak yaz aylarında Beta enfeksiyonun görülme oranında adeta patlama yaşanır. Bunun en önemli nedeni ise özellikle çocukların çok severek yediği dondurmanın, aynı zamanda diğer soğuk içecek ve gıdaların çokça tüketilmesi ve bu durumun bağışıklık sistemimizi etkilemesidir. Beta bakterisi, bağışıklık yani immun sistemimizdeki düşüş sonucunda hızla ve kolayca enfekte olur ve boğaza yerleşir. Bu nedenle yaz aylarında çocuklarda Beta enfeksiyonuna çok sık rastlarız" dedi.