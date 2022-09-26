Covid-19 tedavisinde büyük tehlike! Sahte ilaçlar her yerde

Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen sohbet toplantılarının ikincisi Prof. Balık'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Dernek Genel Başkanı Mehmet Ali Özerkan hemşehrilerine hoş geldiniz diyerek Prof. Balık'a katılımlarından dolayı teşekkür etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Prof. Dr. İsmail Balık, enfeksiyon hastalıkları ve aşılama hakkında verdiği adeta ders niteliğinde bilgilerle katılımcıların çok özel bir gün geçirmelerine vesile oldu.



Prof Dr. İsmail Balık, katılımcılara Covid 19, enfeksiyon hastalıkları ve aşılarla ilgili çok değerli bilgiler verdi. Kulaktan dolma bilgilerle hiç bir hastalığın tedavisinin mümkün olmadığını söyleyen Balık, bugün dünyada bulaşıcı hastalıkların başında gelen korona virüsün de kendi kendine tedavisinin mümkün olamayacağını, bunun için acilen bir sağlık kuruluşuna baş vurulması gerektiğini vurguladı.

Prof. Balık, "Bize baş vuran hastalarda genellikle internetten satılan sahte ilaçlarla tedavi olmaya çalıştıklarını ve tedavi yerine çok daha fazla hastalandıklarına şahit oluyoruz. Lütfen tedaviyi sağlık kuruluşlarında hekimlerde arayınız. Dünya kurulduğundan bu güne var olan bulaşıcı hastalıklar bundan sonra da mutlaka görülecektir. Bizlerin yapması gerek bu hastalıklara yakalanmadan gerekli önlemleri almak, eğer yakalandıysak sağlık kuruluşlarında derdimize derman aramaktır" dedi.