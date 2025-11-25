Çürükler kalbi vuruyor! Diş uzmanları uyardı: İnme riskini yüzde 44 artırıyor

Yanlış beslenme alışkanlıkları ve ihmal edilen ağız bakımı, yalnızca dişleri değil tüm vücudu tehdit ediyor. Son araştırmalar, ağızda oluşan iltihapların sadece çürük veya diş eti sorunlarıyla sınırlı kalmayıp kalp-damar sağlığını da ciddi şekilde etkilediğini ortaya koydu. İleri diş eti hastalıklarının, kalp krizi riskini artırdığı gibi inme ihtimalini de yüzde 44’e kadar yükselttiği belirtiliyor.

İHA Giriş Tarihi: 25.11.2025 16:04 PAYLAŞ ABONE OL

Özellikle kış aylarında soğuk hava ve mevsimsel beslenme alışkanlıkları, diş çürükleri ve diş eti hastalıklarını artırabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünya genelinde 3 buçuk milyar insan çeşitli ağız hastalıklarıyla mücadele ediyor. Diş çürükleri ve diş eti iltihapları, erişkinlerde diyabet komplikasyonlarını yüzde 30'a kadar artırabiliyor. Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Can Gökkurt, ağız bakımının tüm yaş gruplarında kronik hastalıkların önlenmesinde kritik bir yer tuttuğunu şu şekilde belirtti: "Düzenli ağız muayeneleri ve doğru hijyen uygulamaları sadece diş sağlığını değil, kalp-damar sağlığı, metabolik dengeler ve bağışıklık sistemi üzerinde de doğrudan etkili. Ağızda başlayan iltihaplanmalar, sistemik hastalıkların tetikleyicisi olabilir."





AĞIZDA BAŞLAYAN SORUN TÜM VÜCUDU ETKİLİYOR

Ağız sağlığının sistemik hastalıklarla ilişkisi, özellikle son yıllarda yapılan araştırmalarla daha net ortaya konuyor. Bir çalışmada, ileri düzey diş eti hastalığı olan bireylerde kalp krizi riskinin yüzde 20, inme riskinin ise yüzde 44 oranında arttığı tespit edildi. Benzer şekilde, diyabetli hastalarda düzenli ağız bakımı uygulanmadığında kan şekeri kontrolünde ciddi dalgalanmalar gözlendi. Dt. Can Gökkurt, araştırmayla ilgili bilgiler aktararak, "Ağız sağlığı ihmal edildiğinde, vücutta kronik iltihaplanmalar oluşabilir. Bu durum sadece diş kaybına değil, uzun vadede kalp hastalıkları, böbrek sorunları ve metabolik düzensizliklere de yol açar. Bu nedenle ağız hijyeni, genel sağlık stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.