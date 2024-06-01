Çürüyen kalp kapağına Türk hekimlerinden mucize dokunuş! "Hayatı böyle kurtuldu..."

Tetkiklerde kadının aort kapağında işlev kaybı ve koroner damarlarında darlık tespit edildi. Hastaya mekanik ve biyolojik kalp kapakları yerine kendi dokusundan yapılan kapakçık takıldı.

Özellikle kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi alanında çok önemli işlere imza atarak bölgede çekim merkezi haline geldiklerini anlatan Yasım, son olarak da kalp dokusundan kalp kapakçığı yapılması yöntemini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi olarak Türkiye'de nadir yapılan operasyonlarda sayılı hastaneler arasında olduklarını söyledi.

"Ozaki" denilen bu yöntemin Türkiye'de ve dünyada nadir uygulandığına işaret eden Yasım, şöyle konuştu:

"Normalde bu tarz ameliyatlarda kalp kapağı değişimi yapılırken ya mekanik kapak ya da bazı hayvanlardan elde edilen biyolojik kapak kullanılır. Bu iki yöntemin de avantajları ve dezavantajları var. Fakat hastanın kendi kalp dokusundan üretilen aort kapağı yapılmasında immünite ve antijenite gibi durumlar yaşanmayacak kadar az oluyor. Bu yöntemle hastanemizde ameliyatı yapılan hastanın kalp kapağı fonksiyonları tekrar sağlandı. Aynı zamanda hastamıza kapak değişimiyle beraber baypas yapıldı ve gayet sağlıklı şekilde taburcu edildi."

KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Eroğlu da hastanın kendi kalp dokusundan doğal aort kapağı yaptıklarını belirtti.