Daha önce duymadığınız bu hastalığa sahip olabilirsiniz! Geceleri bunu hissediyorsanız…

Dünyada pek çok garip ve nadir hastalık bulunmaktadır. İşte dünyanın en garip hastalıklarından bazıları:
Ondine'nin Laneti (Congenital Central Hypoventilation Syndrome, CCHS): Bu genetik bir hastalıktır ve kişinin otomatik solunumunu kontrol eden merkezi sinir sistemi etkilenir. Hasta uyurken nefes almayı unutabilir, bu nedenle sürekli olarak solunum cihazına bağlı yaşamak zorunda kalabilirler.
Hutchinson-Gilford Progeria Sendromu: Hızlı yaşlanma sendromu olarak da bilinen bu hastalık, çocukların normalden çok daha hızlı yaşlanmasına neden olur. Çocuklarda yaşlılık belirtileri, ciltte kırışıklık, kemiklerde zayıflık gibi erken yaşlarda ortaya çıkar.
Morgellons Hastalığı: Deride tuhaf liflerin ve cilt altı yabancı maddelerin olduğu hissine yol açan bir hastalıktır. Bu hastalık hala tam olarak anlaşılamamış ve bazı uzmanlar tarafından psikolojik bir hastalık olarak değerlendirilmektedir.
Pica: Bir kişinin normalde yenmemesi gereken nesneleri yeme isteği olarak tanımlanan bu bozukluk, tuhaf nesnelere karşı anormal bir çekim hissi yaratır. Örnek olarak, toprak, tuğla, kum, maden parçaları gibi nesneleri yeme eğilimi görülebilir.
Cotard Sendromu: Kişinin vücudunu veya organlarını yokmuş gibi algılaması veya ölü olduğunu düşünmesi ile karakterize edilen nadir bir psikiyatrik hastalıktır. Kişiler, kendi bedenlerinin yok olduğuna, iç organlarının kaybolduğuna veya öldüklerine inanabilirler.
Exploding Head Syndrome: Gece uyku sırasında aniden yüksek sesli patlamalar, patlamalar veya patlamalar duyulmasına neden olan bir uyku bozukluğudur. Bu olaylar gerçek patlamalar değildir ve hastalar genellikle şiddetli bir korku ve endişe hissederler.
Moebius Sendromu: Yüz kaslarının felç olduğu bir nörolojik bozukluktur ve kişilerin yüz ifadelerini kullanamamalarına neden olur. Ayrıca göz hareketleri, dil hareketleri ve çeşitli kas koordinasyonları gibi diğer kas fonksiyonlarını da etkileyebilir.
Bunlar sadece dünyanın en garip hastalıklarından bazılarıdır ve daha pek çok nadir hastalık bulunmaktadır. Her hastalık farklı semptomlara, tedavilere ve seyrine sahip olabilir.
Uzmanların tıbbi olarak incelemeye tabi tuttuğu bu hastalıkların teşhisi için mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.