Daha önce duymadığınız bu hastalığa sahip olabilirsiniz! Geceleri bunu hissediyorsanız…

Exploding Head Syndrome: Gece uyku sırasında aniden yüksek sesli patlamalar, patlamalar veya patlamalar duyulmasına neden olan bir uyku bozukluğudur. Bu olaylar gerçek patlamalar değildir ve hastalar genellikle şiddetli bir korku ve endişe hissederler.

Moebius Sendromu: Yüz kaslarının felç olduğu bir nörolojik bozukluktur ve kişilerin yüz ifadelerini kullanamamalarına neden olur. Ayrıca göz hareketleri, dil hareketleri ve çeşitli kas koordinasyonları gibi diğer kas fonksiyonlarını da etkileyebilir.

Bunlar sadece dünyanın en garip hastalıklarından bazılarıdır ve daha pek çok nadir hastalık bulunmaktadır. Her hastalık farklı semptomlara, tedavilere ve seyrine sahip olabilir.

Uzmanların tıbbi olarak incelemeye tabi tuttuğu bu hastalıkların teşhisi için mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.