Delirium Ne Demek? Tıpta ve Psikolojide Delirium Nedir, Neden Olur, Belirtileri Neler?

Delirium, bir şeylere odaklamada sorun yaşama, garip hayaller görme gibi birçok çeşitli semptomu vardır. Deliryum belirtileri bunun gibi birçok semptoma ilişkilidir. Delirium hastalığı nedir, neden olur diye soruyorsanız, beyindeki sinyallerin karışması durumunda meydana gelir. Ve çok tehlikeli bir hastalık olarak, günümüzde hastaları görünmektedir. İşte delirium ne demek adlı haberimiz...

Delirium Ne Demek ?

Delirium hastalığı, nörobilişsel bir hastalıktır. Çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan ve kişide algı, yargılama ve düşünce bozukluğu meydana getiren tehlikeli bir hastalıktır. Bu hastalığa acil müdahale gereklidir. Acil müdahale edilmezse çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Aynı zamanda çoğu zaman yaşlılarda görülür ve yaşlılarda görüldüğü için ekstra dikkat edilmesi gerekmektedir. Bazen demans hastalığıyla karıştırılsa da iki hastalığı birbirinden ayıran birtakım özellikler bulunmaktadır. Ve bu hastalığın teşhisini koymak için aile üyelerinin doktora belirttiği davranışlar büyük ölçüde önemlidir.

Delirium, birkaç saat veya birkaç gün içerisinde baş gösterebilir. Delirium yüzünden metabolik dengede ortaya çıkan bazı değişiklikler, ilaç, enfeksiyon, ameliyat, alkol veya ilaç zehirlenmesi gibi faktörlerle takip edilebilir.

Tıpta ve Psikolojide Delirium Nedir

Deliryum, kişide hafız ve dikkat gibi bilişsel işlevler ile davranışlarda bozulma ile sonuçlanan, hızlı ve dalgalı seyirli bir nöropsikiyatrik tablosu.

Deliryum hastalarında, uyuma veya uyanıklık sisteminde bozukluk, dikkat – hafıza işlevlerinde gerileme ve algı bozukları görülür. Hastalar genelde nerede olduklarını unuturlar ve karıştırırlar, saçma sapan cümleler kurabilirler ve aile bireylerini tanımlayamayabilirler, çok öfkeli ve korkulu görünürler.

Delirium Belirtileri Neler?

Delirium semptomları, çoğunlukla birkaç saat veya gün içerisinde görülür. Genelde gün içerisinde dalgalanmalar görülür ve bunlara hiç rastlanmadığı zamanlar da olabilir. Gece vakti, bu belirtiler daha da fazlalaşır, hafıza kaybı yaşama ihtimalleri çoğalır.

Odak problemi ve konular arasında geçi yapamama problemi,

Önemsiz şeylerle dikkatinin kolayca dağılması,

Çevreye çok az ya da hiç tepki göstermeme, içinde tutma problemi,

Hafızada zayıflama,

Yönelim bozukluğu,

Kelime hatırlama ve söylemede zorluk,

Saçma konuşmalar,

Okuma, yazma zorluğu,

Davranışta meydana gelen değişiklikler,

Halüsinasyonlar,

Huzursuzluk,

İnlemek ya da sesler çıkarmak,

Uyuşukluk,

Rahatsız edici uyku alışkanlıkları

Delirium Neden Olur ?

Delirium, bireyin beynindeki sinyallerin karışması durumunda gün yüzüne çıkar. Beyni savunmasız şekilde bırakan ve beyin aktivitesindeki bir sorunu tetikleyen faktörlerin birleşmesinden oluşmaktadır. Delirium 'a neden olan bazı nedenler: