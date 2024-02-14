Demans "önceden" tahmin edilebilecek!

Kan analizi, genel olarak demansın, özellikle de ileri yaşlarda Alzheimer hastalığının ve vasküler demansın başlangıcını öngören dört protein kalıbını belirledi.
Protein profilleri, araştırmacıların insanlara klinik olarak demans teşhisi konmasından yaklaşık 15 yıl önce hastalığı yüzde 90 civarında bir doğruluk oranıyla tahmin etmelerine olanak tanıdı.
Warwick Üniversitesi ve Fudan Üniversitesi'nde görev yapan Prof Jianfeng Feng "Bunu İngiltere'de hastanelerde kullanılabilecek bir tarama kiti olarak geliştirmeyi umuyoruz" dedi.