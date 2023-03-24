Demansın belirtisi kemiklerinizde! Beyninizi korumak için bu hisse dikkat

KEMİK KAYBINI ÖNLEME

Ulusal Sağlık Enstitülerine göre, düşük kemik yoğunluğu kemiğin zayıflaması olan osteoporoza yol açabilir. Pek çok insan, bir kemiği kırılana kadar bu duruma sahip olduğunu bilmez. Kemik kaybı bazen "sessiz" bir hastalık olarak ilerler, çünkü genellikle semptomlar görülmez.

Güney Kaliforniya'daki Hoag Ortopedi Enstitüsü'nden spor hekimliği doktoru Dr. Adam Rivadeneyra, "Bence düşük kemik yoğunluğuna ve bunamaya yol açabilecek birden fazla genel sağlık sorunu olabilir" açıklamasında bulundu. Genel güç, denge, egzersiz kapasitesi ve genel olarak "sağlık", yaşlanmayla ilgili çoğu sağlık sorunu için harika göstergelerdir.

Rivadeneyra, "Demans ve kemik sağlığı, yaşlandıkça hepimizin bir dereceye kadar uğraştığı iki yaygın sorundur, bu nedenle bir korelasyon olması şaşırtıcı değil" cümlelerini kullandı.