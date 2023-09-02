Demir zengini o besin her derde de şifa oluyor! 1 porsiyonu kan şekerini düşürüp bağırsakları çalıştırıyor...

Aynı zamanda kan şekerini dengeleyen bu gıda, daha birçok sağlık sorununa karşı da fayda sağlamaktadır. İşte yararları saymakla bitmeyen o yiyecek ve size sağlayacakları…
Ailedeki diğer baklagillerle karşılaştırıldığında güvercin bezelyesi iyi bir protein kaynağıdır. Yüksek lif ve mineral içeriği, düşük yağ içeriği göz önüne alındığında sağlıklı bir gıda seçimidir. İyi bir protein kaynağı olmasının yanında kan basıncını kontrol eder, anemiyi önler, büyümeye yardımcı olur, kilo vermeye yardımcı olur, enerjiyi artırır, bağışıklığa yardımcı olur, sağlıklı kalbe ve, daha iyi sindirim sağlığına sahip olmanızı sağlar.
GÜVERCİN BEZELYESİ NEDİR?
Güvercin bezelyesi, Fabaceae familyasından gelen çok yıllık bir baklagildir. Yetiştirme, tek bir ürün olarak veya sorghum, inci darı, mısır gibi tahıllarla veya yer fıstığı gibi baklagillerle birlikte yapılır.
İÇERDİĞİ VİTAMİNLER VE MİNERALLER
Güvercin bezelyesinin besin değerleri Karbonhidratlar, Şekerler, Diyet lifi, Yağ, Proteinden oluşur. Tiamin (B1), Riboflavin (B2), Niasin (B3), Pantotenik asit (B5), B6 Vitamini, Folat (B9), Kolin, C Vitamini , E Vitamini, K Vitamini ile birlikte kalsiyum, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, sodyum ve çinko gibi bir dolu mineral de içermektedir.
GÜVERCİN BEZELYESİNİN FAYDALARI
Güvercin bezelyesi yüksek miktarda lif içeriğine ve düşük yağ değerine sahiptir. Diğer baklagillerle karşılaştırıldığında iyi bir protein kaynağıdır. Bu yiyeceği beslenmenize eklemek aynı zamanda tansiyon sorununu önlemede yardımcı olur, anemiyi önler ve kilo vermek istiyorsanız da idealdir.
KAN BASINCINI DENGELER
Potasyum, güvercin bezelyesinde bulunan, damar genişletici görevi gören, kan daralmasını azaltan ve aynı zamanda kan basıncını düşüren temel mineraldir. Hipertansiyondan muzdarip olanlar, kalp-damar hastalıklarına karşı oldukça yatkın oldukları için günlük beslenmeye güvercin bezelyesini eklemelidirler.
KANSIZLIĞI ÖNLER
Güvercin bezelyesinde bulunan aşırı miktardaki folat vücutta farklı roller oynar. Başlangıç olarak, folat eksikliği hamilelik dönemindeki annelerin çocuklarında da kansızlığa neden olabilir.
Anemi, tüö dünyada oldukça yaygın bir rahatsızlıktır, bu da güvercin bezelyesini daha da önemli hale getirir. Tek bir fincan güvercin bezelyesi, tüketilmesi gereken günlük folat miktarının %110'undan fazlasını sağlar.
VÜCUDU GÜÇLENDİRİR
Güvercin bezelyesinin dünyanın pek çok unsurunda beslenme rejiminin bu kadar vazgeçilmez bir parçası haline gelmesinin nedeni, yoğun protein içeriğidir. Tek bir fincan pişmiş güvercin bezelyesi 11 gram protein içerir.
Protein, hücre ve dokulardan kas dokusu ve kemiklere kadar tüm parçaların yapı taşı olduğundan, düzenli gelişim ve büyüme için çok önemlidir. Güvercin bezelyesinde bulunan protein, vücudun her yerindeki hücrelerin düzenli tedavisi ve yenilenmesi için gereklidir.
KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR
Güvercin bezelyesinin düşük miktarda kalori, kolesterol ve doymuş yağ içermesi onu sağlıklı kılar. Diyet lifi uzun süre tok tutar, metabolizma hızını artırır ve kilo alma olasılığını azaltır. Güvercin bezelyesinde bulunan besinler yağ olarak depolanmak yerine kullanılabilir enerjiye dönüşür.
ENERJİYİ ARTIRIR
B vitamini güvercin bezelyesinde de mevcuttur. Riboflavin ve Niasin karbonhidrat metabolizmasını artırır, yağ depolanmasını önler ve enerji seviyelerini artırır.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR
Güvercin bezelyesinin pişmiş halinde C vitamini içeriği neredeyse %25 oranında düştüğü için çiğ olarak tüketilmesi de önerilmektedir. C vitamini beyaz kan hücrelerinin üretimini teşvik edebilir ve vücutta bir antioksidan görevi görerek tam bir sağlık ve güçlü bir bağışıklık sağlar.
SAĞLIKLI BİR KALBİ DESTEKLER
Güvercin bezelyesi, sağlıklı kalbin korunmasına yardımcı olan diyet lifi, potasyum ve düşük kolesterol içerir. Potasyum kan basıncını düşürerek kalp üzerindeki yükü azaltır. Diyet lifi kolesterol dengesini korur ve aterosklerozu önler.