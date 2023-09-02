Demir zengini o besin her derde de şifa oluyor! 1 porsiyonu kan şekerini düşürüp bağırsakları çalıştırıyor...

Anemi, tüö dünyada oldukça yaygın bir rahatsızlıktır, bu da güvercin bezelyesini daha da önemli hale getirir. Tek bir fincan güvercin bezelyesi, tüketilmesi gereken günlük folat miktarının %110'undan fazlasını sağlar.

Güvercin bezelyesinde bulunan aşırı miktardaki folat vücutta farklı roller oynar. Başlangıç olarak, folat eksikliği hamilelik dönemindeki annelerin çocuklarında da kansızlığa neden olabilir.

VÜCUDU GÜÇLENDİRİR

Güvercin bezelyesinin dünyanın pek çok unsurunda beslenme rejiminin bu kadar vazgeçilmez bir parçası haline gelmesinin nedeni, yoğun protein içeriğidir. Tek bir fincan pişmiş güvercin bezelyesi 11 gram protein içerir.

Protein, hücre ve dokulardan kas dokusu ve kemiklere kadar tüm parçaların yapı taşı olduğundan, düzenli gelişim ve büyüme için çok önemlidir. Güvercin bezelyesinde bulunan protein, vücudun her yerindeki hücrelerin düzenli tedavisi ve yenilenmesi için gereklidir.