Depersonalizasyon Nedir? Tıpta ve Psikolojide Depersonalizasyon Ne Demek, Belirtileri Neler?

Çağımızda birçok insan, zaman zaman psikolojik problemler yaşayabilir, bu oldukça doğal bir durumdur. Yaşanan psikolojik rahatsızlıklardan birisi olan depersonalizasyon belirtileri ve teşhisi bu konuda bilinmesi gereken başlıklardan birisidir. Bu çerçevede sıklıkla sorulan sorulardan birisi de depersonalizayon nedir sorusudur. Peki, depersonalizasyon bozukluğu neden olur? İşte tüm detaylar.

Depersonalizasyon Nedir?

Kişinin kendinden, hayatından ve zaman zaman gerçeklikten kopmuş şekilde hissetmesine yol açan rahatsızlığa depersonalizasyon bozukluğu denir. Depersonalizasyon bozukluğu olan kimse, düşüncelerine ve duygularına kendisi hakim değilmiş de uzaktan gözlemci gibi hisseder. Bu rahatsızlık zamanla kişinin eylemlerinde ve fikirlerinde kendi iradesini kaybetmesine, ayrıca çevresiyle de kopukluk yaşamasına neden olabilir.

Depersonalizasyon Bozukluğu Neden Olur?

Kişilerde herhangi bir psikolojik travma ya da psikolojik bozukluk geçmişi ya da güncel olarak varlığında depersonalizasyon bozukluğu görülebilir. Ancak, tüm bunlardan bağımsız birçok psikolojik etmen nedeniyle de kişilerde bu rahatsızlık baş gösterebilir. Uzman psikolog ve psikiyatr hekimler başlıca olarak depersonalizasyon nedenlerinin şunlar olduğunu belirtmiştir;

Hipoventilasyon ve hiperventilasyon

Anksiyete bozukluğu

Aşırı stres

Bazı ilaç yan etkileri

Tepki hiper uyarımı

Psikolojik travma

Şiddetli panik atak

Tetikleyici psikolojik travmalar

Çocukluk çağında yaşanan psikolojik rahatsızlıklar ve tetikleyici olaylar

Depersonalizasyon Belirtileri Nelerdir?

Depersonalizasyon bozukluğu belirtileri kişiden kişiye göre değişkenlik göstermekle birlikte, rahatsızlığın bulunduğu seviye de belirtiler konusunda rol oynamaktadır. Yine bilirkişilerin beyanlarına göre depersonalizasyon rahatsızlığının en sık görülen belirtileri şöyledir;

Kişinin kendi bedeninden kopuk hissetmesi

Duygu ve fikirlerin kişinin kendinden bağımız olduğunu düşünmesi

Gerçeklikten ve gerçek olaylardan kopuk hissetmesi

Kendisini ve çevresinde olanları dışarıdan izliyor gibi hissetmesi

Duygu ve eylemlerinde kendi iradesinin geçerli olmadığını düşünmesi

Bahsi geçen belirtiler bazı durumlarda tek başına yeterli ve teşhis için belirleyici olmayabilir, bu nedenle belirtileri mutlaka uzman hekimlerin değerlendirmeye alması gereklidir.

Depersonalizasyon Teşhisi Ve Teşhisi Nasıl Yapılır?

Depersonalizason bozukluğu teşhisinde mutlaka uzman psikiyatri ve psikolog hekimlerin bulunması gereklidir. Kişinin şikayetleri ve yaşadığı belirtilere göre uzman hekimlerin uygun göreceği konuşma terapileri ve bir takım testler ile depersonalizasyon bozukluğu teşhisi konmakta, akabinde uygulanması gereken tedavi belirlenmektedir.