Deprem en çok onları etkiliyor! Eğer bu durum 2 haftadan uzun sürüyorsa...

EVEBEYNLER BU ÖNERİLERİ UYGULAMALI Uzm. Psk. Betül Yaman, çocukların bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için ebeveynlere şu önerilerde bulundu: "Belirsizlik ve bilinmezlik kaygı yaratır. Çocuğun deprem hakkındaki sorularını yaşına uygun bir dille yanıtlayın fakat sormadığı soruların cevaplarını da vererek fazla bilgiyle kafasını karıştırmayın.

Küçük çocuklara 'Bazen yer sallandığı için binalar da sallanır', binaların yıkılma görüntülerine maruz kalan çocuklara 'Binalar bazen yer sallanınca ayakta duramazlar' diye kısa bir açıklama yaparak güvende olduğunuzu söyleyin. Daha büyük çocuklara tektonik tabakaların hareketi sonucu sarsılmaların gerçekleştiğini ve bunların bir kısmını hissettiğimizi anlatıp depreme karşı alınabilecek önlemlerden bahsedebilirsiniz. Çocuğa güvende olduğu mesajı verilmelidir. Bu mesajı, onun korkularını kabul ederek ve ciddiye alarak verebilirsiniz. Tüm bu olanlar seni korkutmuş olabilir ama bizler annen ve baban olarak senin yanındayız ve bir tehlike anında seni koruyabilmek için hazır olacağız, diyerek ona duygularını anladığınızı gösterebilirsiniz.