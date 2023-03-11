Deprem stresinin kronik rahatsızlığı etkilememesine dikkat!

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Kalay, yaşanan stres ve travmanın da kronik hastalığı olan depremzedelerde sürecin daha da ağırlaşmasına neden olduğunu söyleyerek “Diyabet hastalığı ve kalp damar rahatsızlıkları olan bireyler özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir. Kronik hastaların rutin kontrolü yapılmalı. Diyabet hastasının 3-4 ayda bir kontrol edilmesi gibi. Karbonhidrat ve yağdan fakir beslenerek diyetlerine mümkün olduğunca dikkat etmeleri gerekmektedir” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 11.03.2023 12:38 PAYLAŞ ABONE OL

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Kalay, deprem bölgesinde çadır ve konteyner kentlerde zorlayıcı yaşamın sürdüğünü söyleyerek, bu süreçte en çok etkilenenlerin de kronik hastalıkları olan bireyler olduğunu belirtti.

Yaşanan stres ve travmanın da kronik hastalarda sürecin daha da ağırlaşmasına neden olduğunu ifade eden Dr. Kalay, "Diyabet hastalığı ve kalp damar rahatsızlıkları olan bireyler özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir. Kronik hastaların rutin kontrolü yapılmalı. Diyabet hastasının 3-4 ayda bir kontrol edilmesi gibi. Karbonhidrat ve yağdan fakir beslenerek diyetlerine mümkün olduğunca dikkat etmeleri gerekmektedir" diye konuştu.