Depresyon sandığınız o hastalık olabilir! Özellikle bu yaş aralığında ortaya çıkarsa...

Depresyon belirtileriyle karşı karşıya olduğunuzu düşünebilirsiniz; ancak bazen bu çöküntü hissi, düşündüğünüzden çok daha farklı bir ruhsal durumun işareti olabilir. Özellikle 15-25 yaş arasındaki gençlerde ortaya çıkan bu durum, dikkate alınmadığında yaşamı ciddi şekilde etkileyebilir. Uzmanlar, erken tanının ve doğru tedavinin, kişinin hem ruhsal hem de sosyal yaşamını korumada kritik rol oynadığını vurguluyor.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Ali Sağlanmak, bipolar bozukluk hakkında açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Sağlanmak, bipolar bozukluğu, "kişinin duygu durumunda dalgalanmaların yaşandığı, aralarda normal dönemlerin de görülebildiği kronik bir ruhsal hastalık" olarak tanımladı. Bireyin zaman zaman taşkın ve enerjik (mani/hipomani), zaman zaman da çökkün ve umutsuz (depresyon) dönemler geçirdiğini belirtti.



Bipolar bozukluğun genellikle 15-25 yaş aralığında başladığını vurgulayan Uzm. Dr. Sağlanmak, "Daha ileri yaşlarda da görülebilir. Ancak erken tanı, hastalığın gidişatı ve tedavi başarısı açısından çok önemlidir" dedi. Toplumda yaşam boyu görülme oranının yüzde 1-2 civarında olduğunu ifade eden Sağlanmak, tanı konmamış kişilerle bu oranın daha yüksek olabileceğinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Mani döneminde kişilerin az uyumasına rağmen enerjik olduğunu, hızlı konuştuğunu ve riskli kararlar alabildiğini aktaran Uzm. Dr. Sağlanmak, depresyon dönemlerinde ise isteksizlik, umutsuzluk, enerji kaybı ve intihar düşüncelerinin ön planda olduğunu belirtti.