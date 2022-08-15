Depresyonun asıl nedeni bu rahatsızlıkmış!

Gece uykuları kaçıran, yaşam kalitesini düşüren ve depresyona yol açan huzursuz bacak sendromunun hangi belirtilerle kendini gösterdiğine ve tedavi yöntemlerine değinen Bıçak, "Huzursuz bacak sendromu dopaminerjik sistem hastalığıdır. Özellikle geceleri veya akşam saatlerinde uykuya dalmadan önce oluşan bacaklarda rahatsız edici duyumsamalar sonrasında bacakları karşı konulamaz şekilde hareket ettirme ihtiyacı olur. Bu duyumsamalar ürperme, karıncalanma, gerginlik, çekilme, yanma, gıdıklanma, kaşıntı hissi, huzursuzluk hissi, elektriklenme gibi çok farklı şekilde hastalar tarafından tanımlanır. Hareket ettirdikten veya ev içinde dolaştıktan sonra rahatlama hissi tipik belirtisidir. Genellikle her iki bacakta görülür ancak nadiren tek bacakta da olabilir. Zaman zaman bacaklardaki bu hisler kollarda veya vücudun farklı bölgelerinde de görülebilir. Toplumda sıklığı yüzde 5 ila 15 arasında olup kadınlarda daha sık rastlanır. Demir eksikliği sonucu gelişen hücre içi ve dışı dopamin aktivitesinde var olan değişiklikler ile de yakından ilişkilidir." ifadelerini kullandı.