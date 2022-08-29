Dermatologlardan önemli uyarı: Bronzlaşmak sandığınızdan tehlikeli!

Bronz bir cilde sahip olma isteği, her yaz güneşlemenin de ana sebeplerinden biri. Fakat güneşe maruz kalan cilt, bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Güneşin bronzlaşmanızı sağlayan etkisi, aynı zamanda kuruluk ve erken yaşlanma tehlikeleriyle yüzleşmenize neden olabilir. Bu noktada dikkatli olmanız gereken konuları, Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Aslı Tokmak anlattı!

İHA Giriş Tarihi: 29.08.2022 12:32 PAYLAŞ ABONE OL

Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Aslı Tokmak; "Güneşe maruz kalan cilt kurur, lekelenme, ince kırışıklıklar ve elastikiyet kaybı gibi erken yaşlanma belirtileri ortaya çıkar." dedi.

Sıcak yaz günlerini geride bırakıp kuru yaprakların döküldüğü sonbahara merhaba demek her ne kadar romantik görünse de değişen mevsim koşulları cilt sağlığımız üzerinde düşündüğümüzden daha büyük bir etki bırakmaktadır. Her ne kadar birçok kişi yazın bronzlaşmaya çalışsa da aslında güneşin ultraviyole ışınları cildimize ciddi hasarlar veriyor. "Bronzlaşma aslında cildin kendini korumak için devreye soktuğu bir savunma mekanizmasının sonucudur" diyen Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Aslı Tokmak; "Güneşe maruz kalan cilt kurur, lekelenme, ince kırışıklıklar ve elastikiyet kaybı gibi erken yaşlanma belirtileri ortaya çıkar" şeklinde konuştu.



"CİLDİN NEMLENDİRİLMESİ ÖNEMLİ"

Yazın güneş ve nemin etkisiyle yıpranan hasar gören cildimiz sonbaharda özellikle kuru ve rüzgarlı havanın etkisiyle daha hassas ve kırılgan hale gelerek egzema ve kaşıntı daha sık karşımıza çıkar. Bu yüzden cildin nemlendirilmesi çok önemli hale gelir. Cildin kaybettiği nem, mineral ve vitamin desteğini mezoterapi yöntemiyle de yerine koyabilmemiz mümkün. Dr. Tokmak; her mevsimde olduğu gibi bu dönemde de sağlıklı bir cilt için günde en az 2 litre su tüketmeye özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

"YAĞLI CİLTLERDE SONBAHAR MEVSİMİNDE AKNELERDE ARTIŞ GÖRÜLÜYOR"

Uzm. Dr. Aslı Tokmak; "Sonbaharın gelmesiyle birlikte ısı ve nem dengesi değişen cildiniz için bakım rutininizde ufak değişiklikler yapabilirsiniz" diyerek, "Bu mevsimde hassaslaşan cildiniz için yumuşak ve su bazlı temizleyicileri tercih etmelisiniz. Yazın cildin yıpranmasıyla üstte ölü hücrelerden oluşan bir tabaka olur ve yerine yeni hücreler yukarı doğru hareket ederken ciltte kepek kepek dökülme başlar. Cildi ölü hücrelerden arındırmak, akne izleri, gözenek genişlikleri ve güneş hasarına bağlı oluşan lekeleri giderebilmek için cildin üst katmanına düzenli aralıklarla yüzeysel ve hafif peeling uygulanabilir" ifadelerini kullandı. Tokmak, böylece cildin mat ve soluk görünümü giderilerek daha parlak ve gözenekleri sıkılaşmış taze bir görünüm elde edilebileceğinin altını çizdi.