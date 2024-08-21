Dermatoloji uzmanı açıkladı: Güneş lekeleri bu kişilerde daha çok görülüyor!

Yaz aylarında güneş lekeleri bir çoğumuzun kabusudur. Peki bazı insanların cildinin güneş lekelerine daha yatkın olduğunu biliyor muydunuz? İşte uzmanın açıklamaları…

İHA Giriş Tarihi: 21.08.2024 12:00 PAYLAŞ ABONE OL

Sıcaklarla beraber derimizde oluşan lekeler oldukça can sıkıcıdır. Dermatoloji uzmanı Op. Dr. Yaman Sönmez'in bu konudaki açıklamaları her duyanı şaşkına çevirdi. Bazı ciltlerin güneş lekelerine daha yatkın olduğunu söyleyen doktor cilt lekelerini tetikleyen faktörlerden de bahsetti...

Güneş lekesinin yüksek ultraviyole radyasyonun olduğu bölgelerde yaşayan koyu ten rengi tonlarına sahip kadınlarda daha sık görüldüğünü söyleyen Dermatoloji Uzmanı Op. Dr. Yaman Sönmez, "Melanogenez (deride boyanın üretilmesi); UV dışında hormonlar, genetik yatkınlık, gebelik, tiroit disfonksiyonu, inflamasyon, kozmetikler, ilaçlar ve reaktif oksijen türevleri (ROS) gibi birçok faktör nedeniyle tetiklenebilir" dedi.