Dikkat! Beyinde kalıcı hasar bırakıyor...

Pandemide hasta kabulü bir miktar kesintiye uğrasa da bugüne kadar 400'den fazla ergene poliklinikte hizmet sunduklarını belirten Taş, "Erişkinlerin yüzde 90'ı 18 yaşından önce sigaraya başlıyor. 18 yaşından önce başlanılan sigara diğer dönemlere göre çok daha kuvvetli bir bağımlılığa sebep oluyor, diğer bağımlılık yapıcı maddelere başlamayı da kolaylaştırıyor. Bunun nedeni o yaş grubunda beyin gelişim sürecinin devam etmesi ve sigaranın beyinde kalıcı değişime yol açması." diye konuştu.

Doç. Dr. Taş, ergenlerde akciğerlerin sigara kullanımı nedeniyle çok daha kısa sürede olumsuz etkilendiğini ve bunu akciğer filmlerinde açıkça gördüklerini vurguladı.