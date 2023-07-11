Dikkat bu hastalıkta ölüm riski kadınlarda 3 kat daha fazla! Korunmak için...

Bununla birlikte yayınlanan yeni çalışmada bunun kadınlardaki olumsuz seyri açıklamak için yeterli olmadığını gösteren ipuçlarının da bulunduğunu söyleyen Dr. Koca, "Her yaş grubundan hasta cinsiyetten bağımsız olarak anjiografi ve stent tedavisi aldıktan sonra dahi, kadınlar ve erkekler arasında farklılık gözlenmiştir. Tüm diğer risk faktörleri düşünülüp, kalp krizi için uygun müdahale alsalar dahi; kadınlarda kısa ve uzun vadede inme, kalp yetmezliği veya yaşam kaybı gözlenme riski erkeklerin 2 ila 3 katı kadar artmıştır" dedi.

KADINLARDA KALP KRİZİ VE KALP HASTALIKLARIYLA İLGİLİ FARKINDALIK ARTMALI

Kadınlarda kalp krizinin olumsuz sonuçları nedeniyle kalp sağlığını koruyucu önlemler alınmasının önem kazandığına dikkat çeken Dr. Çiğdem Koca, kalp hastalığına karşı kişinin kendisini koruması için yapılması gerekenleri düzenli beslenmek, spor yapmak ve tütün ürünlerinden uzak durmak olarak sıraladı.

Dr. Koca, "Özellikle kadınlarda sigara, erkeklerden bile daha fazla kalp krizi yaşanmasına sebep oluyor. Şeker hastalığının da kadın hastalarda kalp hastalığı riskini daha fazla arttırdığı biliniyor. Dolayısıyla kadınlarda şeker hastalığının etkin kontrolü ve tütün kullanımının engellenmesi önemli. Bu amaçla düzenli egzersiz yapmak, karbonhidrat içeriği yoğun gıdaları ve fazla kiloyu engellemek önem taşıyor" diye konuştu.