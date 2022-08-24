Dikkat! Fazla kiloların sebebi kan değerleriniz olabilir

Demir eksikliği dolaylı yollardan vücudun birçok mekanizmasını etkileyen bir sağlık sorunudur. Demir eksikliği varlığında kilo yönetimi zorlaşır. Kansızlık ile beraber organ ve dokularda oksijen eksikliğine sebebiyet verdiği için metabolizmada bu doğrultuda yavaşlar. Organ ve dokulara yeterli oksijen gitmemesi ve hemoglobin sayısının azalması ile demir eksikliği yaşayan kişiler ne kadar diyet ve spor yaparlarsa yapsınlar tartıda istedikleri sonucu göremeyebilirler. Bu nedenle diyet sürecinden önce kan tahlili yaptırmak büyük önem taşımaktadır.