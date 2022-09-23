Dikkat! Hazımsızlık sandığınız o belirti kalp krizi sinyali olabilir

Tedavi olmadan geçen zaman ne kadar uzunsa, hasar da o kadar şiddetlidir. Kalp krizi sırasında görülen hasar onarılamaz. İngiliz Kalp Vakfı'nın yaptığı açıklamaya göre; erkeklerde olduğu gibi, kadınlarda da en yaygın kalp krizi belirtisi, göğüs ağrısı veya göğüs bölgesinde yaşanan rahatsızlıktır. Fakat en belirgin bu belirtinin dışında, kadınlarda diğer semptomların görülme olasılığı erkeklerden biraz daha fazla. İşte o belirtiler…

Kalp krizi sırasında kalbin atardamarlarından birindeki pıhtı aniden kan akışını engeller ve dakikalar içinde kalp kası ölmeye başlar. Buna teknik olarak kalp kasının ölümü anlamına gelen miyokard enfarktüsü denir.

SİNDİRİM SORUNLARI

Amerikan Kalp Derneği Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada, erkekler ve kadınlar arasında kalp krizinin ana semptomu olarak mide bulantısı daha fazla analiz edildi. Araştırma, kadınların vakaların %34'ünde mide bulantısı yaşadığını buldu. Erkeklerde ise bu rakam %22'ydi.

Araştırma, "Tipik semptomlar, cinsiyete özgü kriterler kullanılarak teşhis edilsin veya edilmesin, miyokard enfarktüslü erkeklere göre kadınlarda daha yaygındır ve daha fazla öngörü değerine sahiptir" sonucuna varmıştır.

ÇENE AĞRISI

Boyun, sırt, kol veya omuzda hissedilen ağrıya benzer bir kalp sorunu için erken uyarı semptomu olarak çene ağrısı büyük önem taşıyor. Uzmanlar, kalp krizi ağrısı çeneye yayılırsa çene ağrısı yaşayabileceğinizi belirtiyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bu çene ağrısının vücudun diğer bölgelerine de yayılabileceğini ekliyor.