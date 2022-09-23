Dikkat! Hazımsızlık sandığınız o belirti kalp krizi sinyali olabilir

Kalp krizi sırasında kalbin atardamarlarından birindeki pıhtı aniden kan akışını engeller ve dakikalar içinde kalp kası ölmeye başlar. Buna teknik olarak kalp kasının ölümü anlamına gelen miyokard enfarktüsü denir.
Tedavi olmadan geçen zaman ne kadar uzunsa, hasar da o kadar şiddetlidir. Kalp krizi sırasında görülen hasar onarılamaz. İngiliz Kalp Vakfı'nın yaptığı açıklamaya göre; erkeklerde olduğu gibi, kadınlarda da en yaygın kalp krizi belirtisi, göğüs ağrısı veya göğüs bölgesinde yaşanan rahatsızlıktır. Fakat en belirgin bu belirtinin dışında, kadınlarda diğer semptomların görülme olasılığı erkeklerden biraz daha fazla. İşte o belirtiler…
SİNDİRİM SORUNLARI
Amerikan Kalp Derneği Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada, erkekler ve kadınlar arasında kalp krizinin ana semptomu olarak mide bulantısı daha fazla analiz edildi. Araştırma, kadınların vakaların %34'ünde mide bulantısı yaşadığını buldu. Erkeklerde ise bu rakam %22'ydi.
Araştırma, "Tipik semptomlar, cinsiyete özgü kriterler kullanılarak teşhis edilsin veya edilmesin, miyokard enfarktüslü erkeklere göre kadınlarda daha yaygındır ve daha fazla öngörü değerine sahiptir" sonucuna varmıştır.
ÇENE AĞRISI
Boyun, sırt, kol veya omuzda hissedilen ağrıya benzer bir kalp sorunu için erken uyarı semptomu olarak çene ağrısı büyük önem taşıyor. Uzmanlar, kalp krizi ağrısı çeneye yayılırsa çene ağrısı yaşayabileceğinizi belirtiyor.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bu çene ağrısının vücudun diğer bölgelerine de yayılabileceğini ekliyor.
KOLLARDAKİ KARINCALANMA HİSSİ
Kollarda karıncalanma ve hatta uyuşma hissetmek, uyumak veya çok uzun süre yanlış pozisyonda yatmak gibi bir dizi başka faktöre bağlı olabilir. Medical News Today, "Bir veya iki koldaki ani uyuşma, özellikle bir kişinin başka semptomları varsa, kalp krizi, felç veya sinir hasarının bir işareti olabilir" diye uyarıyor.
Artrit veya sıkışmış sinir gibi durumlar da kollarda karıncalanmaya neden olabilir, ancak Joan H. Tisch Kadın Sağlığı Merkezi'nin tıbbi direktörü Dr Nieca Goldberg, "önce kalp problemlerini ekarte etmek önemlidir" diye ekliyor.
ANİDEN ORTAYA ÇIKAN GÖĞÜS AĞRISI
İngiliz Kalp Vakfı, kadınlar arasında kalp krizi için diğer olası uyarı işaretleri arasında, göğsünüzde aniden ortaya çıkan ve geçmeyen, basınç, sıkışma gibi hissedilebilen göğüs ağrısı veya rahatsızlığı bulunuyor.
Bu olağandışı semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız, hemen yardım istemeniz, hayatınızı kurtaracak bir adım olacaktır.